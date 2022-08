Cum se înțelege Mircea Geoană cu logodnicul fiicei sale. A avut o reacție neașteptată când l-a cunoscut pentru prima oară pe Garrett Cayton

In articol:

Ana Geoană s-a stabilit în America în urmă cu mai mulți ani, când a plecat la studii. Între timp, norocul pare să-i fi surâs fiicei lui Mircea Geoană, căci și-a găsit marea dragoste și este mai pregătită ca niciodată de căsătorie.

Iată cum se înțelege logodnicul ei cu familia acesteia, dar mai ales cu viitorul socru!

Citeste si: Ei s-au îmbogățit, dar nu au uitat niciodată de cei mai puțin norocoși. Cine sunt vedetele care au o inimă extrem de mare| EXCLUSIV

Ce relație are Mircea Geoană cu viitorul lui ginere?

Mircea Geoană pare să se înțeleagă de minune cu viitorul ginere. O spune chiar fiica politicianului, care susține că a avut emoții atunci când l-a adus pentru prima oară acasă pe Garrett Cayton. Ana susține că părinții săi l-au primit cu brațele deschise pe cel care urmează să-i fie soț, iar acum îl consideră pe tânăr ca fiind parte din familie: "Am fost puțin emoționată să îl prezint părinților mei, pentru că erau critici atunci când un băiat se afla în preajma mea. Totuși, întâlnirea a decurs mai bine decât mi-aș fi putut imagina. S-au cunoscut la New York, la două luni după ce ne-am împrietenit, la o Gală a Institutului Aspen. Imediat, tatăl meu și Garrett s-au înțeles foarte bine și m-au ignorat pentru tot restul serii. (zâmbește) Atunci am știut că am găsit un băiat foarte bun. Pentru mine e importantă armonia și întotdeauna mi-am imaginat că relația iubitului meu cu familia mea ar fi bine să fie una armonioasă.

Citeste si: Cine este și cu ce se ocupă Ana, fiica secretarului general al NATO, Mircea Geoană

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Am avut noroc să mi se întâmple așa cum mi-am dorit. Garrett și tatăl meu vorbesc despre orice, de la politică internațională și politică românească și americană, până la tenis, filme, noi tehnologii și industrii creative. Nu există momente plictisitoare în conversațiile dintre tatăl meu și Garrett. Uneori mă amuz, pentru că mă transform într-un observator și-mi place să urmăresc argumentațiile lor. Niciunul dintre ei nu este genul care să-și piardă timpul cu ceea ce americanii numesc „small talks“. Ei se cunosc de ceva timp și au o dinamică a dialogului foarte interesantă. Uneori îi suspectez că au continuat anumite teme pe chat și că, atunci când se reîntâlnesc, continuă dintr-un punct în care au ajuns fără ca eu să știu.", a povestit Ana Geoană, pentru okmagazine.ro.

Ana Geoană, alături de părinții și logodnicul ei [Sursa foto: Facebook]

Ana Geoană și logodnicul ei fac nunta la Veneția

Fiica lui Mircea Geoană a dezvăluit că va îmbrăca rochia de mireasă în 2023. Nunta va avea loc la Veneția, acolo unde cei doi îndrăgostiți și părinții lor au mers pentru prima oară împreună în vacanță: "Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii.

După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta.", a mai spus Ana Geoană, pentru sursa amintită.

Ana Geoană și viitorul ei soț [Sursa foto: okmagazine.ro]