Cum se înțelegea Dana Roba cu soacra ei, înainte de coșmarul pe care l-a trăit: "Nu puteam să stau acasă". Femeia locuise cu ei în casă | EXCLUSIV

Viața Danei Roba s-a schimbat radical în urmă cu câteva săptămâni, atunci când a fost atacată de soțul ei, în propria casă.

Bruneta a fost lovită cu ciocanul în cap în timp ce dormea, iar după câteva ore a ajuns de urgență la spital.

Vedeta a fost externată în urmă cu mai bine de o săptămână, iar recent a reușit să își ia acasă și fetele. Micuțele au fost duse la mama soțului său, chiar în dimineața tragediei, după cum a povestit Dana Roba în presă. Relația dintre vedeta și soacra ei nu a fost una cu probleme, cel puțin nu până la acest moment.

Mama lui Daniel a fost cea care a ajutat-o pe Dana Roba în creșterea fetelor, vedeta fiind de dimineață până seara la muncă. Soțul Danei Roba și mama acestuia s-au ocupat de casă, soacra vedetei locuind chiar parțial împreună cu ei, la un moment dat.

Cum se înțelegea Dana Roba cu soacra ei, înainte de tragedie

Dana Roba avea doar cuvinte de laudă la adresa soacrei sale.

În 2020, în interviul acordat Corneliei Ionescu, Dana Roba a vorbit despre faptul că soacra sa reprezenta un real ajutor în creșterea fetelor, având în vedere că ea muncea de dimineața până seara.

Celebrul make-up artist și-a dorit să revină la muncă extrem de repede după naștere, tocmai pentru că ea era cea care își susținea familia din punct de vedere financiar. Soacra și soțul ei au fost cei care s-au ocupat însă de creșterea fetelor și de întreținerea casei.

"Sunt mamă, o am pe Chantal, pe fata cea mare, și pe Celine. În al doilea rând, lucrez ca make-up artist în Timișoara. Asta fac zilnic, predau cursuri de dimineața până seara. Merg la muncă, mă ocup de fete.

Am foarte mult de lucru și pe chestia asta mă axez cel mai mult, pe familie și pe muncă. Am grijă de fetele mele. Grijă în sine au soțul meu și soacra mea. Eu mă ocup din punct de vedere financiar, deci cineva trebuie să aducă și bani în casă.

Eu nu am stat niciodată în concediu de maternitate. Eu, după două săptămâni după ce am născut fetele m-am întors la muncă. Am născut natural și m-am întors la muncă imediat după ce am născut. Nu puteam să stau acasă și am lucrat inclusiv până în momentul în care mai aveam o zi înainte să nasc", mărturisea Dana Roba la WOWnews, în 2020.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Ce s-a întâmplat între Dana Roba și soacra ei după ce vedeta a fost căsăpită de soț

Daniel le-ar fi dus pe fetele sale și ale Danei Roba la părinții lui, imediat ce ar fi agresat-o pe vedetă. Detaliile a fost făcute publice de către Dana Roba, după ce a fost externată.

Odată ce a ieșit din spital, vedeta a mai așteptat aproximativ o săptămână, iar mai apoi a mers direct la casa socrilor de la țară, acolo unde erau cele mici. Din păcate, chiar ea a povestit că a fost necesară intervenția polițiștilor ca bunicii să le lase pe cele două fete să plece cu ea acasă.

Vedeta a dezvăluit că socrii ei i-ar fi spus direct că nu este în stare să aibă grijă de fete, însă acest lucru nu a împiedicat-o să le ia pe cele mici acasă.

"Știți ce mi-a zis soacră-mea: Du-te, mă, că tu nu ești în stare să ai grijă de doi copii’. I-am zis că și dacă eram în scaun cu rotile le mai luam. Și că sunt fetele ei: I-am zis că e cel de la pușcărie", a explicat Dana Roba, la TV.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Condiția impusă de Dana Roba soacrei sale ca să o lase să își vadă nepoatele

În ciuda tragediei prin care a trecut, Dana Roba spune că soacra ei este totuși o femeie extraordinară, însă are o condiție pentru ea ca să o lasă să-și vadă nepoatele. Vedeta vrea ca femeia să îi spună unde ar fi fost puși banii pe care soțul său i-ar fi furat din apartament.

Citește și: „Am un zâmbet care nu e fals” Ce a dezvăluit Dinu Maxer despre Deea, la câteva luni luni după ce și-au anunțat divorțul? Artistul a recunoscut în ce relații a rămas cu mama copiilor săi

"Dacă bunicii mie îmi dau banii, pentru că ei știu sigur unde sunt banii, de fapt 99% eu garantez că ei știu unde sunt bănuții mei, eu am să o las pe bunica să vină oricând la mine în casă și să stea cu copiii.

Eu nu am nicio împotrivire asupra bunicii, pentru că ea este o femeie extraordinară. Dar dacă ea este în stare să mintă pentru copilul ei cu nerușinare, cu siguranță va fi audiată de către procurori săptămâna aceasta (…) Sper să îi dea Dumnezeu înțelepciune să îmi spună unde sunt bănuții, chiar dacă nu mai are, mai are poate 10.000 din cei 20.000 de euro să mi-I aducă pentru că eu am nevoie de bănuții aceștia", a mărturisit Dana Roba, la Acces Direct.

