Cum se mănâncă papaya. 3 rețete gustoase

Papaya este un fruct exotic ce seamănă cu o pară mai mare, de culoare verde sau galbenă, și cu o pulpă de culoare portocalie, bogat în beta-caroten. Fructul poate fi mâncat ca atare, după ce este curățat, și poate fi folosit în salate și alte preparate.

Fructul se taie cu un cuțit cu lama lată, pe lungime, iar cu o lingură sau o furculiță se îndepărtează semințele negre. Apoi se curăță coaja și se taie felii sau bucăți.

Papaya este un fruct benefic organismului uman datorită vitaminelor C și D pe care le conține. Un singur fruct are 144% din doza recomandată zilnic de vtamina C (DRZ) și 13% din vitamina D DRZ. De asemenea, mai conține ccid folic, fibre, potasiu care ajută sistemul cardiovascular și scad tensiunea arterială.

Mai mult, fructul e bogat și în vitamina B, care este esențială corpului, însă pe care nu o poate produce de unul singur și trebuie luată din alimente.

Papaya conține betacaroten și flavonoide care protejează organismul împotriva cancerului pulmonar și bucal. De asemena, fructul menține sistemul imunitar sănătos, pentru că mai conține mulți aminoacizi cu efecte antiinfalamatorii asupra stomacului.

Salată cu papaya

Ingrediente: o ceașcă de mango, o ceașcă de ananas proaspat, o ceașcă de papaya, toate cubulețe, un ardei, curățat de semințe și tocat, 1/2 ceapă roșie mare, tocată fin, 4-5 linguri suc de lămâie, o linguriță ulei de măsline, o linguriță sare.

Preparare: Ingredientele se pun împreună într-un castron mare, peste care se adaugă sucul de lămâie, uleiul de măsline și sarea. Totul se amestecă bine și se poate mânca.

Creveți cu papaya

Ingrediente: 3 linguri de ulei de porumb, 4 căței de usturoi tocați, 2 cepe mici tocate, 4 fire de cimbru proaspăt, doar frunzele, 500 g creveți cruzi și decorticati, 1 papaya de dimensiune medie, curățată de semințe tăiați felii, sare, piper negru,măcinat, orez fiert

Preparare: Usturoiul și ceapa se toacă mărunt și se prăjesc într-o tigaie cu puțin ulei, încins înainte, pentru 2-3 minute. Apoi se adaugă papaya și cimbru. După se înmoaie fructul. se adaugă creveții, sare, piper și se mai lasă pe foc încă 5 minute. Preparatul poate fi mâncat cu garnitură de orez fiert.

Desert cu papaya

Ingrediente: 7 clementine micuțe, o jumătate de portocală, 11-12 boabe de struguri negri, un papaya mare

Preparare: Frucrul de papaya se curăță de semințe, iar citricele de pielița protectoare. Se pun fructele pe un platou sub diferite forme. Papaya se poate tăia rondele și umplut cu feliute de clementine sau portocală și boabe de struguri

