Cum se menține Silvia Ioniță la aproape 48 de ani

Silvia Ioniță a dezvăluit cum reușește să se mențină la aproape 48 de ani. Deși se află mereu în lumina reflectoarelor, prezentatoarea știrilor Kanal D recunoaște că s-a gândit la anumite mici intervenții chirurgicale, dar acum nu este momentul. În schimb, a doptat alte obiceiuri sănătoase care o ajută să se mențină.

Silvia Ioniță, despre intervențiile chirurgicale: ”Mi se pare civilizat să faci discret o astfel de operație”

“Încep să am o părere bună despre intervențiile estetice și, dacă va fi nevoie, voi recurge și eu la variante ajutătoare. Mi se pare civilizat să faci discret o astfel de operație, astfel încât să nu stârnești râsul în loc de admirație. Nu mă opun subiectului. Nu am mers în nici un cabinet până acum, dar când voi simți nevoia o voi face. Am multă grijă de mine și cred că, înainte de a apela la un medic estetician, trebuie să ne îngrijim atât pe interior cât și pe exterior”, a declarat prezentatoarea pentru Libertatea.

Când vine vorba de mâncare, Silvia a recunoscut că este gurmandă. În schimb, nu este deloc de acord cu înfometarea și nicio femeie n-ar trebui să se înfometeze pentru a arăta bine.

“Am început să elimin toate lucrurile care schimbă formele doamnelor, adică ce este mai bun: dulciuri și carbohidrați. Încerc să îmi trăiesc viața fără aceste alimente. Evident că nu reușesc întotdeauna și atunci mă uit în sus. Am grijă să nu mănânc ce îmi schimbă formele, nu am o rețetă, o dietă-minune, dar am grijă la cantitate și calitate”, a mai povestit Silvia Ioniță pentru sursa citată. (Citeste si: 5 variante de mic dejun sanatos, bun si pentru copii)

Silvia Ioniță nu ține diete minune înainte de vacanțe exotice

Prezentatoarea știrilor de la Kanal D nu începe să țină diete imediat ce sărbătorile de iarnă s-au terminat pentru a arăta impecabil pe plajă. Silvia își dorește să se simtă bine în pielea, indiferent de locație.

“Nu merg în locații fistichii, pentru că trebuie să ai o anumită siguranță că ceea ce găsești va fi ceea ce îți dorești. Mi-ar plăcea să merg în destinații exotice, dar pentru asta e nevoie de timp. Cele câteva zile pe care le am, le petrec în destinații apropiate, în Europa”, a declarat Silvia.