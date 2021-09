Cum se prezintă fiul Mihaelei Rădulescu, plecat în SUA: ”Numele meu e Ayan și sunt din Monaco”! Tânărul e în echipa e fotbal american și e vedeta colegiului! EXCLUSIV

In articol:

”Numele meu este Ayan și sunt din Monaco”, este fraza cu care fiul Mihaelei Rădulescu își începe interviul dat unui coleg care studiază regia la Lawrenceville School din New Jersey. Ayan este intervievat în calitate de președinte al Hamill House, cel mai important campus din cadrul unității de învățământ la care puștiul de 17 ani studiază în prezent.

Ayan scrie poezii, e în echipa de fotbal american și în cea de dezbateri a școlii

Ayan e sigur pe el și vorbește apăsat, într-o engleză perfectă cu un pronunțat accent american. El explică despre modul în care pandemia a afectat activitatea elevilor și modul lor de socializare. Fiul Mihaelei Rădulescu este deja o vedetă a liceului, mai ales că face parte de ceva vreme din echipa de fotbal american a școlii Lawrenceville. În echipa școlii el are un rol important, este ”Running Back”, adică unul dintre oamenii cheie ai ofensivei, cel care recepționează mingea și încearcă s-o ducă cât mai departe spre terenul adversarului.

Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu s-a recomandat ca fiind din Monaco

La începutul lunii iunie, Ayan a primit o distincție din partea conducerii liceului și a fost inclus printre cei mai buni atleți ai școlii din toate disciplinele. De asemenea, puștiul a făcut parte din echipa Lawrenceville Model United Nations la un concurs de dezbateri organizat de Universitatea Yale. De asemenea, fiul Mihaelei Rădulescu face parte și dintr-un cerc de poezie organizat de școală.

Cât costă școala fiului Mihaelei Rădulescu, în America?

În spatele reușitelor lui Ayan stă totuși efortul financiar făcut de părinții lui. Taxa de școlarizare la Lawrenceville School variază între 57.000 și 71.000 de dolari pe an, plus alte cheltuieli legate de rechizite sau asigurări de sănătate (obligatorii pentru studenții străini în America). Doar acestea se ridică la circa 2.500 de dolari pe an.

Citeste si: Mihaela Rădulescu a vorbit pentru prima dată despre iubitele fiului său, Ayan: ”Eu mă bucur că e așa”

Anul viitor, Ayan va absolvi colegiul și va merge la facultate. Mama lui povestea că puștiul a fost deja acceptat de două universități din Statele Unite, printre care și Princeton.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Mihaela Rădulescu: ”Pregătirea începe de la grădiniță”

„Cred foarte mult în sistemul de învăţământ american, cel universitar, chiar am fost fanul acestui sistem de învăţământ şi ştiam dintotdeauna că, dacă vrei să-ţi îndrumi copilul spre o universitate de genul ăsta, trebuie să începi să-l pregăteşti din grădiniţă.

Ayan face parte din echipa de dezbateri a liceului

Asta înseamnă că trebuie să te gândeşti şi la cantitatea de sporturi şi genul de sporturi pe care le face, trebuie să te gândeşti la instrumente muzicale – măcar să fie familiar cu ele, trebuie să te gândeşti la o cultură generală satisfăcătoare şi la o activitate socială, la rezultatele şcolare – pentru că toate astea ajung, la un moment dat, într-un dosar de aplicaţie la facultate.

Citeste si: Mihaela Rădulescu a vorbit deschis despre plecarea fiului ei de acasă: "Sunt obișnuită cu goliciunea din camera lui"

Dacă nu aveam grija asta din urmă să adun acolo nişte lucruri, nişte situaţii, acum nu avea nicio şansă la o şcoală din America, pentru că acolo aşa funcţionează lucrurile ”, a povestit Mihaela Rădulescu.

Ayan a plecat din România la 5 ani

Mihaela Rădulescu s-a mutat în Monaco în anul 2009, după divorțul de omul de afaceri Elan Schwartzenberg. În acel moment, Ayan avea doar 5 ani. El a urmat cursurile unei școli din Monte Carlo și a mai venit în țară doar pentru a-și vizita bunica.