Cum se realizează, pas cu pas, operația la care va fi supusă Dana Roba: "Sunt realizate dintr-un material ca și osul". Vedeta trebuie să plătească aproape 50.000 de euro pentru intervenție | EXCLUSIV

Probleme pentru Dana Roba sunt departe de a se fi încheiat.

După ce a fost lovită cu ciocanul în cap, de fostul soț, vedeta a ajuns de urgență la spital și a stat timp de câteva săptămâni în comă. Medicii au operat-o timp de nouă ore și au reușit să-i salveze viața.

După operație, vedeta a rămas cu două găuri la nivelul craniului, una în frunte și alta în partea stângă a capului. Acum, aceasta a venit la un consult la București și a aflat cum va decurge operația de reconstrucție a frunții, dar și la ce preț va ajunge această. Aproape 50.000 de euro ar trebui să plătească vedeta pentru plăcile din titan, deși profesorul Vlad Ciurea i-a spus că el nu îi va lua bani pentru operația în sine.

Dana a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a explicat, în detaliu, care este situația și cum ar trebui să decurgă operația prin care îi va fi refăcut craniul. Vedeta a mărturisit adesea că nu și-ar mai fi dorit să îi fie tuns părul, însă medicul i-a explicat că acest lucru nu este posibil așa că va fi nevoită să se tundă la chelie.

Dana Roba, probleme cu operația pe care trebuie să o facă la nivelul capului

Deși a revenit la muncă și se ocupă de creșterea fetelor sale, medicul i-a explicat deja Danei Roba că nu va putea trăi fără această intervenție, fiind nefiresc. Creierul uman nu poate sta doar în piele, așa cum i se întâmplă în acest moment.

O singură problemă se pare că a intervenit. Prețul plăcilor de titan pe care medicul le va monta vor ajunge până la aproape 50.000 de euro. Dana Roba mărturisește că suma este extrem de mare și niciodată nu s-ar fi așteptat la acest preț, tocmai pentru că medicii de la Timișoara i-au spus că totul ar putea ajunge la maxim 10.000 de euro.

"Costă foarte mult, nu m-am așteptat să coste chiar atât. Chiar atât nu m-am așteptat, mai ales că doctorul de la Timișoara a zis că ar trebui să fie undeva la 10.000 maxim, depinde ce îmi pune. Când am ajuns la București și am auzit că o să fie până în 50.000 era să mi se facă rău.

Plus că va trebui să mă tund cheală, în orice țară din lumea asta mă tunde cheală din nou, ceea ce pentru mine este groaznic", a mărturisit Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba a revenit la muncă de câteva săptămâni și face tot posibilul să-și întrețină familia. Vedeta lucrează și se ocupă de creșterea fetelor sale, iar mulți dintre oameni s-ar putea întreba la ce ar mai fi necesară intervenția chirurgicală. Celebrul make-up artist spune că medicul i-a recomandat să facă totul cât mai repede, tocmai pentru că nu poate să trăiască normal, iar creierul nu poate sta doar acoperit de piele, așa cum se întâmplă la acest moment.

"Medicul mi-a spus deja că nu am voie să trăiesc fără operația la cap. A zis că nu pot să trăiesc așa pentru că am nevoie să cresc două fete normal, asta a fost reacția medicului. Eu m-am gândit să îmi las un breton des și să mă obișnuiesc cu ideea că am fruntea crăpată, dar a spus că nu se poate așa ceva", a mai explicat Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Ce presupune, pas cu pas, operația la care va fi supusă Dana Roba

Intervenția chirurgicală pe care Dana Roba trebuie să o facă vine ca urmare a tratamentului medical al vedetei, după momentul tragic pe care l-a trăit la începutul lunii iunie. În urma loviturilor de ciocan, craniul make-up artistului ar fi fost spart, iar acum este necesară reconstruirea lui, tocmai ca Dana Roba să aibă parte de o viață normală.

Vedeta a fost deja la consultul medical și a aflat că va avea nevoie de două plăci din titan, care vor fi montate în cele două locuri în care a rămas cu găuri. Plăcile se fabrică în Germania și prețul lor ajunge la aproape 50.000 de euro.

"Placa de titan este cea care costă până în 50.000 de euro, aia pe care o faci în Germania sau în Japonia. El nu îmi ia bani pe operația, o să încaseze doar Germania pe placa de titan. De exemplu, dacă aș face operația asta în Germania, costă undeva la 150.000 de euro. Medicul îmi ia bani doar pe placa de titan, bani care trebuie plătiți Germaniei.

Vorbim de două plăci de titan care vor fi montate una în partea stângă și una în față. Vorbim de două plăci de titan care vor fi realizate în Germania, dintr-un material ca și osul, ele vor fi făcute special pentru mine.Medicul a spus că creierul meu nu are nevoie să stea doar în piele, așa cum stă acum", a dezvăluit ea.

Dana Roba se concentrează pe muncă și creșterea fetelor sale

Vedeta nu dispune de suma necesară pentru a-și plăti intervenția, însă este optimistă și sigură că totul va merge bine. Medicul Vlad Ciurea nu i-a dat un termen fix de timp în care să facă operația, însă i-a recomandat ca totul să se desfășoare cât mai repede.

"Dumnezeu va fi cu mine și dacă voi strânge banii aceștia vreodată, în următorii 10 ani tot îi strâng și o să fac operația. Nu mi-a spus că ar fi un timp limită, cât pot de repede trebuie să mă operez. A spus că îmi recomandă să fac operația aceasta cât pot de repede, nu mi-a spus ce s-ar putea întâmpla dacă nu reușesc să fac intervenția", a mai precizat ea.

În prezent, Dana Roba se concentrează pe munca de make-up artist și creșterea fetelor sale.

"Acum trebuie să fac bani pentru copiii mei. Eu cu fruntea îndoită pot să trăiesc, dar fără pâine copiii mei nu pot să trăiască. Fără bani de mâncare copiii nu pot trăi. Una e una, alta e alta, o să îi ajut pe copiii mei cât pot. Cred că Dumnezeu va rezolva problema asta și cred mai mult decât orice", a mai precizat make-up artistul vedetelor, pentru WOWbiz.ro.

Reamintim că Dana Roba a fost bătută cu ciocanul chiar de soțul său, în timp ce dormea în propriul apartament. Cazul vedetei a îngrozit întreaga țară, iar în prezent fostul partener al brunetei se află în spatele gratiilor. Vedeta ar fi fost lăsată să zacă câteva ore într-o baltă de sânge, timp în care Daniel le-ar fi dus pe fetele lor la mama lui. Ulterior, când s-a întors acasă, acesta ar fi chemat o ambulanță pentru vedetă.

