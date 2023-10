Dana Roba, primele detalii despre operația la cap: "Tăblițele din care va fi reconstruit craniul mă costă 50.000 de euro"! Vedeta a primit o lovitură dură din partea medicilor

In articol:

Vedeta a fost consultată și s-au stabilit primele demersuri pe care trebuie să le facă pentru operația de reconstrucție a frunții, dar și pentru vindecarea după episodul dramatic prin care a trecut.

Make-up artistul vedetelor a fost profund impresionată de tot ceea ce a trăit la București, mai ales că medicul i-a explicat faptul că nu poate trăi, pe mai departe, în stadiul în care este acum și nici nu se pune problema să nu fie operată.

Mai mult decât atât, medicul Vlad Ciurea i-a explicat Danei cât de gravă este, de fapt, starea ei și, după cum a spus chiar vedeta, s-a mirat că Dana Roba mai are simțuri după loviturile pe care le-a suferit. Profesorul Vlad Ciurea s-a oferit să o opereze gratuit, însă plăcuțele din titan cu care vor fi reconstruite fruntea vedetei și o partea din craniu, indiferent de unde le-ar cumpăra, ar ajunge la prețul de 50.000 de euro.

Dana Roba, prima întâlnire cu medicul care urmează să o opereze la cap

Dana Roba a venit la București marți și s-a întâlnit cu profesorul Vlad Ciurea, acesta fiind cel care se va ocupa de intervențiile chirurgicale de care vedeta are nevoie, după ce a fost lovită cu ciocanul în cap de către soțul ei, la începutul verii.

Citește și: Ce trebuie să facă fosta soacră a Danei Roba, dacă vrea să își vadă nepoatele?! Vedeta a luat o decizie drastică și are două condiții: "Nu au voie"| EXCLUSIV

Profesorul Vlad Ciurea i-a explicat Danei toate detaliile cu privire la intervenție, dar și ce costuri vor necesita procedurile. Make-up artistul vedetelor a mărturisit, într-o emisiune TV, că însuși medicul din Capitală a fost uimit de faptul că ea mai este în viață după tot ceea ce a trăit.

"El mi-a spus adevărul, pentru că până acum, medicii de la Timișoara au fost niște drăguți și au încercat să ocolească, s-au gândit poate că intru în depresie, să nu îmi spună cât de gravă este situația.

Domnul doctor Vlad Ciurea mi-a spus că nu pot să trăiesc așa, nu am voie să trăiesc așa. Nu pot să trăiesc cu toate leziunile pe care le-am avut.

Mi-a văzut CT-ul și mi-a spus că nu am voie să trăiesc așa. Eu i-ma spus că mi-a crescut deja părul și mi-ar fi foarte greu să mă tund și să fiu operată, dar mi-a zis că nu asta este important, pentru că părul crește. Important este ca eu să fiu bine și dacă mă lasă așa pot să ajung să am alte probleme mai târziu", a povestit Dana Roba, la Prima TV.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: UPDATE/VIDEO- Ultimele imagini cu DJ Lalla! Cum a fost surprinsă tânăra cu doar două ore înainte de a fi găsită decedată pe plajă- stirilekanald.ro

Medicul i-a spus foarte clar Danei Roba că trebuie să fie operată, vedeta neputând să trăiască cu toate leziunile pe care le are în urma tragediei pe care a trăit-o.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba trebuie să plătească 50.000 de euro pentru operație

Profesorul Vlad Ciurea s-a oferit să o opereze pe Dana Roba gratuit, însă piesele care vor folosi la reconstrucția craniului vor ajunge la suma de 50.000 de euro. Vedeta a povestit, cu ochii în lacrimi toate detaliile.

Citește și: „Unele drumuri trebuie să le parcurgi singur” Mesajul Danei Roba, la scurt timp după ce și-a asumat relația cu Beni! I-a pus pe fani pe jar

"Mi-a zis că din punctul lui de vedere nu mă va costa nimic, doar că în Germania sau în Japonia unde se fac acele tăblițe de titan pe care eu le voi avea, care vor înlocui partea de craniu de aici din față și din partea stâng, acelea vor costa.

Am o gaură în partea stângă, nu pot trăi fără operație(...) Peste tot trebuie puse niște bucăți de titan și costă 50.000 de euro. Am rămas șocată, nici nu știam cum să mă comport. Am crezut că îmi vine rău. Doar tăblița costă minim 42.000 de euro, plus refacerea după", a dezvăluit Dana Roba, în timpul unei emisiuni TV.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba vorbește despre banii din donații

Dana Roba a vorbit și despre banii primiți din donații, în timp ce se afla internată în spital. La acel moment, vedete prietene ale celebrului make-up artist, dar și sora acesteia, au distribuit contul Danei roba pe rețelele sociale, iar oamenii care și-au dorit să îi fie alături i-au donat o sumă de bani.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: UPDATE/ EXCLUSIV: Incendiul din clădirea situată lângă Maternitatea Giulești a distrus camera cu probe a Poliției Capitalei. Se fac cercetări pentru infracțiunea de distrugere din culpă- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

Citește și: „Un monstru care mi-a fost soț” Dana Roba, mesaj sfâșietor, la 3 luni după ce a fost la un pas de a-și pierde viața! Make-up artista cu greu se poate privi în oglindă

Acum, vedeta este acuzată în mediul online că s-ar fi îmbogățit din acești bani și ar fi profitat de ei, însă Dana Roba face lumină și explică categoric faptul că nu a profitat de niciun leu, aceasta mărturisește că inclusiv consultația de astăzi și un RMN pe care trebuie să-l facă săptămâna viitoare sunt plătite din banii primiți de la oameni.

"Oamenii cred un lucru foarte prost despre mine că m-am îmbogățit din donații. Trebuie să le spunem oamenilor că nu m-am îmbogățit, iar faptul că eu m-am întors la lucru după șapte săptămâni când eu am fost lată moartă și m-am întors după șapte săptămâni la muncă, denotă faptul că eu nu m-am îmbogățit din donații și m-am dus să muncesc pentru copiii mei, pentru că știam că începe școala și nu am bani să le cumpăr lucruri pentru școală.

Dacă eu nu munceam pentru ele, nu avea cine", a explicat Dana Roba, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Reamintim că Dana Roba a trecut printr-un episod cutremurător la începutul lunii iunie, atunci când a fost lovită cu ciocanul în cap de propriul soț, chiar în timp ce dormea. Vedeta a avut nevoie de mai multe zile de spitalizare și a stat în comă, iar medicii au făcut tot ce le-a stat în putere ca să-i salveze viața.

Daniel Balaciu, bărbatul care a agresat-o pe Dana Roba și a băgat-o în spital este în prezent arestat preventiv.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!