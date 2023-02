Cum se simte Mariana Ionescu Căpitănescu după accidentările de la schi! Artista ne-a dezvăluit prin ce a trecut în Bulgaria | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgita interpretă de muzică populară are o pasiune mare! Artista este o împătimită a sporturilor de iarnă și recunoaște că în fiecare an, când merge în vacanța la schi, își dorește să își depășească limitele.

Cântăreața practică sportul de multă vreme și știe că uneori mai apar și mici probleme pe pârtie.

Așa cum s-a întâmplat și anul acesta, când Mariana Ionescu Căpitănescu s-a accidentat în timp ce se afla pe pârtia din Bulgaria. Din fericire, nu au existat probleme grave, ci doar mici vânătăi. Artista nici nu se gândește să renunțe la sport și este conștientă că pe pârtie nu poate să fie totul roz așa că uneori mai iei și câte o căzătură.

În familia Marianei Ionescu Căpitănescu toți schiază, iar cei mici s-au urcat pe schiuri încă din primii ani, imediat după ce au învățat să meargă singuri. Artista este foarte mândră de ei și spune că amândoi schiază extrem de bine.

Mariana Ionescu Căpitănescu, vacanță de vis în Bulgaria

Dacă în România zăpada s-a cam lăsat așteptată anul acesta, în Bulgaria lucrurile au stat puțin mai diferit.

Sezonul a început în forță de câteva săptămâni, iar vedetele noastre și-au pus imediat planurile de concediu în aplicare.

Citește și: Ce a găsit Marcela Fota în buchetul de flori pe care l-a primit? A luat imediat telefonul și a filmat: „Ia uitați”

Mariana Ionescu Căpitănescu ne-a mărturisit că în fiecare așteaptă cu nerăbdare vacanța la schi, iar anul acesta au petrecut-o în Bulgaria, alături de soț și copii, dar și de sora Marcela Fota și fiul său David.

"Vacanța la munte este o vacanță mult așteptată în tot timpul anului. Abia aștept să treacă iar perioada ca să ajung la schi. Mă bucur foarte mult atunci când stau la aer curat, pe pârtie. Sigur că mai au loc și mici incidente pentru că nu se poate să nu.

Citeste si: ”Ar fi bine măcar să își vadă de ale lui! ” Oana Roman, noi afirmații despre Marius Elisei și Catinca Roman! Cum au reacționat cei doi- kfetele.ro

Eu întotdeauna doresc să îmi depășesc limitele și atunci când încerc acest lucru, automat mai iau și câte o căzătură. Așa este la schi, cine schiază știe că atunci când vrei să devi mai bun, automat cazi", a mărturisit Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Facebook]

Cum se simte artista după accidentările la schi

Artista ne-a mărturisit că mereu când ajunge la munte își dorește să își depășească limitele, iar anul acesta a luat câteva căzături și s-a accidentat puțin pe pârtie, în special din cauza tunurilor de zăpadă.

Citește și: „Băiatul meu” Cât de mare a crescut fiul Marcelei Fota! Toți fanii au rămas surprinși când au văzut că David seamănă leit cu tatăl lui

Din fericire, nu a fost vorba de nimic grav așa că în prezent artista se simte bine, având doar vânătăi în zona brațelor.

"Am avut câteva căzături, una din cauza tunurilor de zăpadă. Zăpada a fost făcută și cu ajutorul tunurilor de zăpadă pentru că am mai întâlnit grămezi și m-am împotmolit în ele și am căzut. M-am dus direct în cap, dar am avut o căzătură care mi-a afectat un pic brațul drept.

Am cotul și tot brațul încă negre, dar nu sunt probleme grave. O să treacă pentru că sunt obișnuită cu aceste căzături", a explicat Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Facebook]

Copiii i-au moștenit pasiunea

Mariana Ionescu Căpitănescu este cu siguranță o femeie extrem de împlinită. Are o carieră impresionată și o familie superbă, iar copiii i-au moștenit pasiunile. Îndrăgita interpretă de muzică populară și-a învățat copiii să schieze încă de când erau foarte mici, iar acum se distrează toți patru pe pârtie.

"Copiii au schiat de micuți, după ce au învățat să meargă. La un an sau doi i-am pus pe schiuri. LA început schiau alături de mine și pot să spun că îi luam așa între schiurile mele cu schiuțele lor micuțe. Sunt pasionați amândoi acum și amândoi schiază bine.

Le place foarte mult acest sport. Despre Tara chiar pot să spun că este destul de precaută. Întotdeauna în prima zi, în fiecare vacanță în care mergem la schi începe cu emoții, tocmai datorită faptului că este ea precaută și își ia măsuri, dar îi place foarte mult", a mai dezvăluit Mariana Ionescu Căpitănescu.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!