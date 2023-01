Mariana Ionescu Căpitănescu s-a accidentat chiar sub ochii fiicei sale și ai Marcelei Fota! Lovitura îi putea fi fatală: „Mami, mami oprește-te!”

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Cântăreața îi ține la curent pe admiratori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum s-a întâmplat și recent, căci cunoscuta interpretă de folclor a vorbit, în cadrul unui interviu, despre accidentarea pe care a suferit-o recent, la munte, și care îi putea fi fatală.

Mai precis, Mariana a plecat la munte, alături de familia sa, dar și de sora ei, Marcela Fota, și fiul acesteia, David.

” Am fost plecați în vacanță în Bulgaria, în stațiunea Borovets. Cu copiii, eu am fost și cu soțul. Marci a fost cu băiatul, eu cu fata. Am schiat, pentru că i-am insuflat această pasiune și Marcelei în ultimii ani. S-a pus și ea pe schiuri, este al treilea an pentru ea, eu, în schimb, fac slalom de peste 20 de ani. În această stațiune pentru mine a fost a fost a cincea experiență. Se poate schia și la bază, dar poți să urci cu telecabina în munți, să schiezi și la cota 2.000 de metri. Sunt acolo sus pârtii pentru toate categoriile. Sunt verzi, albastre, roșii, negre. Eu nu mă aventurez pe pârtia neagră pentru că vreau să fiu aptă pentru contractele pe care le am. Nu aș vrea să mă duc cu piciorul în gips”, a mărturisit Marcela Fota, pentru Fanatik.ro.

Deși nu s-a aventurat pe cele mai periculoase pârtii, Mariana Ionescu Căpitănescu a avut parte de o accidentare, ce îi putea fi fatală. Întreaga scenă s-a petrecut chiar sub ochii fiicei sale, dar și a surorii ei, Marcela Fota. Din nefericire, artista a pierdut controlul schiurilor, atunci când a dat de o porțiune de gheață.

” Am căzut și acum de vreo câteva ori. Am cotul negru, am picioarele pline de tot felul de lovituri, hematoame. Însă, nu dau înapoi. Atunci când cazi înseamnă că încerci să-ți depășești nivelul la care schiai până atunci. Că încerci să te perfecționezi. Și, datorită faptului că ba vrei să aluneci mai rapid, sau, poți întâmpina alte dificultăți. De exemplu, eu am avut obstacole din cauza cărora am căzut. Aveam viteză pe schiuri și am întâlnit o porțiune de gheață pe care nu am mai avut control și s-au dus schiurile în ce direcție s-a nimerit. Nemaiavând control am căzut și m-am dus așa alunecând vreo câțiva metri buni. Fiica mea era în spate, s-a oprit când a văzut că am căzut și striga la mine: `Mami, mami oprește-te!`. Din inerție mă tot duceam pe fund (n.r. râde)”, a mai spus celebra interpretă de muzică populară.

Nu cu mult timp în urmă, soțul Marianei Ionescu s-a accidentat grav pe pârtie

O lungă perioadă de timp, Mariana Ionescu Căpitănescu a locuit în Canada, alături de familia sa, iar încă de atunci membrii familiei au dezvoltat o pasiune pentru schiat, motiv pentru care an de an merg în zonele montane, special pentru a ajunge pe pârtie.

Totuși, nu cu mult timp în urmă, la rândul său, și soțul Marianei Ionescu Căpitănescu a trecut printr-o accidentare gravă pe pârtie, lovindu-se atunci în zona lombară.

” Eu merg anual. Am schiat și în Austria, și în Elveția, Serbia, Canada, Statele Unite. De fapt, din Canada am început să schiez. Când locuiam acolo am dezvoltat adevărata pasiune. Trăiam într-o zonă de munte și toți prietenii noștri, pe weekend mergeau la schi. Bineînțeles că le-am insuflat-o și copiilor. Ei schiază de mici. Și Anthony și Tara. Și soțul meu schiază de mult timp, dar în ultimul timp o face mai puțin, nu s-a mai aventurat.

Anul trecut a schiat și el, dar în ultima zi a fost accidentat. A intrat cineva în el și l-a doborât. S-a lovit la lombar și acum i-a fost teamă să mai urce pe ele. Odată ce cazi foarte rău, rămâi cu teama de a mai face asta. Devii mai precaut, mai ales după o experiență de genul acesta ”, a completat sora Marcelei Fota.