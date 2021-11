Cum se simte Valentina Pelinel la două săptămâni de la operația suferită. Soția lui Cristi Borcea a mai scăpat de-o cârjă: ”Sunt recunoscătoare”

In articol:

Valentina Pelinel a trecut prin clipe grele, acum mai bine de două săptămâni. Soția lui Cristi Borcea a trecut printr-o operație de ligament încrucișat, după un eveniment nefericit de acum mai bine de opt ani. Chinul prin care a trecut Valentina a început acum opt ani, când a avut un accident la ski.

De atunci, soția lui Borcea se tot aștepta să treacă prin această intervenție, ținând cont că este o persoană foarte activă, face mult sport și a fost și însărcinată de două ori.

Citeste si: EXCLUSIV! Cristi Borcea, alături de Valentina Pelinel la spital. Imagini INEDITE care arată că sunt împreună la bine și la greu

„Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc. Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la ski și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Între timp s-a rupt, cum era de așteptat, pentru că eu sunt o persoană activă, fac mult sport, am făcut și sporturi de contact. A trebuit să fac această operație pentru că nu pot să fiu o persană sedentară. Vreau să mă mișc, vreau să fac sport la nivelul la care am făcut până acum și pentru asta era necesară operația”, a declarat Valentina Pelinel, recent.

Valentina Pelinel

Cum se simte Valentina Pelinel la două săptămâni de la operația suferită

Valentina a postat, în această dimineață, o fotografie pe contul ei de Facebook, cu un mesaj pentru cei care i-au fost alături în toată această perioadă dificilă din viața ei:

Valentina Pelinel [Sursa foto: Facebook]