Cum se spală concurenții de la Survivor România 2021? Dezvăluirile șocante ale Simonei Hapciuc: „Atunci când ploua...”

Simona Hapciuc a fost eliminată din competiția Survivor România 2021 în urma ultimului consiliu de eliminare. Faimoasa a răspuns unei întrebări care se afla pe buzele telespectatorilor. Cum se spală concurenții în Republica Dominicană? Nu numai că singura lor metodă de a se curăța este apa din mare și atât, însă fosta concurentă a dezvăluit că nu au nici măcar o toaletă improvizată.

„Nu există toaletă sau ceva improvizat care să semene a WC așa cum aveau concurenții de la Exatlon, ci fiecare merge undeva departe în junglă. De hârtie igienică nici nu poate fi vorba, ci frunza este principalul instrument de utilizare, iar situația în ce privește ploile este dezastruoasă. Acel acoperiș improvizat pe care îl au nu este bun de nimic deoarece apa trece prin el ca prin brânză”, a declarat Simona Hapciuc de la Survivor România 2021.

Simona Hapciuc, prima reacție după ce a fost eliminată[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoasa a făcut o dezvăluire halucinantă! Singura modalitate prin care puteai să îți tai unghiile era dacă le rodeai. Simona Hapciuc a dezvăluit că ceea ce oamenii văd la televizor este 100% real.

„Atunci când ploua, dormeam așa în ploaie. Nu este nimic fake, este fix cum se vede la televizor, nu avem WC-uri, mergem în junglă, nu avem hârtie igienică, ci folosim frunze. Nu avem decât apa mării în care ne spălăm, însă tot împuțiți suntem...", a declarat Simona Hapciuc, într-un live făcut în urmă cu puțin timp.

Simona Hapciuc, primele declarații după eliminarea de la Survivor România

Simona Hapciuc din echipa Faimoșilor a dezvăluit că a fost nedreptățită prin faptul că a fost eliminată din competiție.

Fosta concurentă a mărturisit că se consideră mai bună pe traseu decât mulți alți colegi.

„Nu meritam să ies acum. Am fost una dintre cele mai bune concurente, nu doar din echipa Faimoșilor, ci în general. Erau cel puțin 4 persoane care ar fi meritat să iasă înainte mea: Majda, Culiță, Roxana Nemeș și Jador. Consider că am fost mai bună decât ei pe traseu. Să nu uitam ca Survivor nu e doar un joc sportiv, e si un joc de strategii.

În momentul in care am venit aici mi-am asumat că voi fi o fire dreapta, ca în viața de zi cu zi. Nu am vrut să intru în strategii, în grupulețe și am avut de pierdut. Cu Jador și Culiță am avut nenumarăte altercații, iar celelălte persoane care m-au votat au fost pur și simplu influențate de ei”... Citește continuarea AICI.