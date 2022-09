Cum trebuie să arate casa ta sezonul acesta? Specialiștii în feng-shui dezvăluie secretul unui cămin prosper: "Sud-vestul casei este sector de căsătorie și de dragoste" | EXCLUSIV

In articol:

Anca Dimancea, specialist în zodiacul chinezesc, a vorbit despre Feng Shui-ul caselor și apartamentelor. Anca Dimancea a povestit care sunt remediile la care putem apela în momentul în care vrem să îndepărtăm anumite lucruri din viața noastră.

Care este cel mai important element în casa ta?

Specialista a menționat care sunt zodiile care au nevoie de placa Tai Sui anul viitor, ce reprezintă nordul și sud-vestul casei, dar și că nu avem voie să punem remediile în baie sau în bucătărie. Anca Dimancea a prezentat care este remediul pentru prosperitate casei și a familiei, menționând că acesta se amplasează în sud-est, dar și remediile pentru a afla dacă partenerul de lângă noi este potrivit.

Casa este foarte importantă. Astrologii sunt de părere că locul în care trăiești îți influențează enorm destinul. Căminul tău trebuie să aibă la bază câteva elemente pentru ca viața ta să funcționeze așa cum îți dorești. Iată întreaga explicație despre remediile care trebuie să se regăsească îân locuința ta și unde le vei amplasa.

"Sud-vestul casei este sectorul dragostei și al longevității în relație, al căsătoriei. De asemenea, este și sectorul femeii casei. Se spune în Feng-shui că femeia ține casa. Femeia o fi ea gâtul, dar de ea depinde tot. Deci, sud-vestul este stăpânul casei. Atenție! Nu se pune niciun remediu de niciun fel în baie sau bucătărie, automat nici în debara și garaj. Debaraua și garajul sunt considerate camere stagnante, iar baia și bucătăria, camerele nocive." , a declarat Anca Dimancea.

Citeste si: Angela Rusu, la un pas de moarte din cauza unui diagnostic greșit- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Care a fost cauza unui an tumultos?

Anul acesta ne-a dat mari bătăi de cap tuturor. Se pare că există și o explicație a fenomenelor care nu ne-au dat pace. Pagoda celor 5 elemente este remediul principal care va menține echilibrul în casa ta.

"Remediul foarte bun pentru casă, pentru a avea protecție este oglinda marii beneficității. Această amuletă ar trebui să plasăm în centrul casei. Centrul casei reprezintă inima casei, sediul familiei. Toate casele în fiecare an, în sectorul respectiv au steaua 5. Aveți nevoie de pagoda celor 5 elemente, pentru că este singurul remediu care funcționează împotriva stelei 5, care se află în centrul casei. De asta e un an atât de tumultos, un an atât de prost în vederea gestionării calmului, energiilor.", a mărturisit Anca Dimancea, în emisiunea de pe canalul de YouTube WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!