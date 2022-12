Cum va arăta rochia de mireasă a Mariei Constantin: "Asta e cel mai important". Artista a explicat de ce nu va pleca în luna de miere după nuntă | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin și Robert Stoica s-au logodit anul acesta, iar în 2023 urmează să își unească destinele.

Vedeta a ales o petrecere cu tematică, iar nunta va fi una mai atipică pentru că obiceiurile tradiționale nu își vor găsi locul la acest eveniment.

Frumoasa cântăreață și-a ales rochia de mireasă în urmă cu mai mult timp, chiar înainte să fie cerută în căsătorie, iar jurnaliștilor Wowbiz.ro le-a mărturisit cum va arăta ținuta pe care o va purta în ziua cea mare, dar și de ce a ales-o mult mai devreme.

Maria Constantin și Robert Stoica se pregătesc pentru nunta din 2023

Maria Constantin a acordat un interviu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro și ne-a mărturisit cum stau cu pregătirile, dar și de ce a ales tema white party pentru nuntă. Condiția impusă invitaților este ca toți să vină îmbrăcați în alb.

"Eu am ales tema. M-am gândit că vrea să fie altceva. O gândesc mai mult ca pe o petrecere, nu neapărat ca pe o nuntă. Atunci vreau să fie ceva lejer. Nu îmi doresc ca oamenii și lumea să vină îmbrăcați la 4 ace, la costum și în rochie de seară.

Vreau să fie un eveniment la care toată lumea să se distreze și să ne simțim bine, nu neapărat să stea încorsetați și să vină ca la restaurant, mai ales că evenimentul va avea loc în aer liber", ne-a mărturisit Maria Constantin.

În ceea ce privește tradițiile, vedeta recunoaște că va fi greu să le respecte, pentru că Bucureștiul este un oraș mare și nu au suficient timp ca să facă toate datinile din popor. Mai mult decât atât, cununiile vor avea loc într-o zi, iar petrecerea se va ține în altă zi, atunci venind și invitații din toată țara pe care cei doi îndrăgostiți îi așteaptă.

"Ar fi un pic imposibil de respectat aceste lucruri. Nu că nu mi-aș dori, dar se pierde foarte mult timp pentru aceste tradiții plus că nouă invitații ne vor veni de la Târgul Joi, din Oltenia, din Argeș, de la Constanța și o să fie destul de greu să facem aceste lucruri în București, dat fiind faptul că este destul de aglomerat și nu ne-am încadra să facem toate astea.

Cununia civilă și cununia religioasă vor avea loc într-o altă zi, iar în ziua respectivă când va fi evenimentul atunci va fi strict petrecerea pentru că mie îmi cam place să dorm și nu vreau să mă trezesc cu noaptea în cap, vreau să fiu în formă până la 5-6 dimineața și atunci trebuie să mă odihnesc", a povestit Maria Constantin pentru WOWbiz.ro.

Marica Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

Cum va arăta rochia de mireasă a artistei

În urmă cu câteva luni, Maria Constantin dezvăluia că rochia de mireasă a fost aleasă chiar înainte să știe că va ajunge din nou în fața altarului. Cântăreața ne-a dezvăluit că i-a plăcut foarte mult un anumit model și când l-a văzut a decis că aceea va fi ținuta pe care o va îmbrăca dacă se va mai căsători vreodată.

Maria Constantin ne-a dezvăluit câteva detalii despre rochie. Vedeta spune că a ales o rochie tip sirenă, însă va fi adaptată pentru o nuntă în aer liber pentru că va fi nevoie să fie mai lejeră.

"Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer", a povestit Maria Constantin, pentru Wowbiz.ro.

Maria Constantin, alături de logodnicul ei [Sursa foto: Instagram]

Cei doi îndrăgostiți nu vor pleca imediat în luna de miere

Nunta celor doi îndrăgostiți va avea loc în timpul verii, iar artista a mărturisit că deja are mai multe concerte planificate pentru anul 2023 așa că timpul nu îi va permite să plece imediat în luna de miere, urmând ca vacanța să fie undeva în perioada iernii.

"Păi, având în vedere că noi vom face nunta în timpul verii, luna de miere va fi clar undeva iarna pentru că deja eu am foarte multe evenimente luate pentru anul viitor și atunci ar fi cam imposibil.

Eu îmi doresc să mergem undeva la căldură, la mare, la soare și nu știu dacă aș avea timp să mergem imediat pentru că sunt evenimente, dar în iarnă îmi doresc să plecăm undeva și să stăm două trei săptămâni. Încă nu ne-am gândit la destinație, dar iau în calcul undeva în Thailanda sau America de Sud", a mai explicat Maria Constantin pentru WOWbiz.ro.

