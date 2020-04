In articol:

Ce se întâmplă cu salariile profesorilor pentru perioada în care școlile sunt închise din cauza epidemiei de coronavirus? Este întrebarea care-i frământă pe cei care lucrează în Învățământ, mai ales că în ultima perioadă au apărut tot felul de zvonuri, inclusiv că ar putea să fie băgați în șomaj tehnic.

Ministrul Monica Anisie: Cadrele didactice nu vor intra în șomaj tehnic

Marți, 7 aprilie, Monica Anisie, ministrul Educației, a făcut câteva precizări privind salariile cadrelor didactice. Ministrul spune că situația de criză generată de coronavirus nu va afecta salariile profesorilor și că această categorie profesională nu va intra în șomaj tehnic.

”Am făcut această precizare către colegii mei profesori și repet informația că salariile profesorilor se plătesc așa ca până acum, că nu se pune în niciun caz problema șomajului tehnic la nivelul sectorului Educație. Noi am făcut o precizare la nivel de MEC, am transmis-o către inspectoratele școlare, am recomandat cadrelor didactice ca în perioada vacanței, 3-21 aprilie, să intre în concediu de odihnă", a afirmat ministrul Educației la o emisiune tv.

Ce se întâmplă cu profesorii plătiți la oră în perioada închiderii școlilor

Pe de altă parte, salariile cadrelor didactice sunt afectate de neplătirea orelor suplimentare sau a celor care ”sunt plătiți cu ora”. În cazul acestora, în mod normal, sumele vor fi primite în perioada în care se va face recuperarea acestor ore, la redeschiderea școlilor.

“Au venit precizări în şcoli că nu vor fi plătite orele peste norma de 18, în condițiile în care sunt oameni care au toate orele pe contract de plata cu ora.. Oamenii care nu au normă de 18 ore, au mai puțin şi intră la plata cu ora nu vor mai fi plătiți! De la inspectorat scrie că orele suplimentare vor fi plătite când recuperăm!”, a precizat un professor, citat de publicația Fanatic.

