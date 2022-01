Cutremur în Clanul Sportivilor! Bebino s-a aliat cu Romi Neguș, finul lui Mircea Nebunu! Cum s-au filmat cei doi interlopi, la o petrecere?

In articol:

În Clanul Sportivilor, care controlează sectorul 4 al Capitalei, au loc zilele acestea adevărate mișcări de trupe. Mai mulți lideri marcanți ai grupării încearcă să-și asigure supremația, după ce luna trecută, frații Vali și Mircea Nebunu au dispărut din peisaj.

Bebino aruncă cu bani la lăutari pentru Romi Neguș

Ultimul a ajuns chiar după gratii, iar fratele îi trimite amenințări lui Bebino, pe care-l acuză că l-a turnat pe Mircea polițiștilor, dezvăluindu-le acestora unde se află, în Italia.

Totuși, Bebino pare să marcheze din nou decisiv, cel puțin la nivel de imagine. Zilele trecute, el a postat un filmuleț pe Instagram care-l arată la un chef alături de orădeanul Romi Neguș nimeni altul decât finul lui Mircea Nebunu.

În imagini, se vede cum Bebino scoate un teanc de bani și îi face dedicații ”fără număr” lui Romi, care stă la masă și-l privește aprobator. O posibilă alianță între cei doi ar putea fi decisivă în lupta pentru supremație în sectorul 4.

Romi Neguș e finul lui Mircea Nebunu

Și asta pentru că Romi Neguș este considerat unul dintre cei mai puternici și influenți lideri interlopi din vestul țării. Anul trecut, el s-a certat cu nașul său, Mircea Nebunu și a plecat cu 120 de bătăuși spre București, pentru a-l potoli pe acesta.

Finul lui Mircea Nebunu a trecut de partea lui Bebino?

Nu au mai ajuns, pentru că polițiștii i-au interceptat și i-au trimis înapoi acasă.

După ce s-au jignit și s-au amenințat, Romi și Mircea păreau că s-au împăcat. Recent, Romi Neguș le-a transmis lui Vali Nebunu și lui Bebino să se calmeze și să nu se mai înjure prin live-uri pentru că sunt ”o familie”.

"Am văzut tot felul de live-uri care mă deranjează. Și din partea dreaptă și din partea stângă. Deci hai să vă spun ceva. Băi, deci înjurați de morți, înjurați de neveste. Bă, eu știu ce înseamnă să ai mort în familie. A murit nepotul meu. E durere mare. Și voi înjurați de morți. Bebino înjură de morți, Vali înjură de morți, ceea ce nu-i bine. De ce? Pentru că noi toți am fost o familie. Și acum am ajuns să râdă toți fraierii și toți dușmanii de noi”, a spus Romi Neguș în urmă cu câteva săptămâni.

O alianță cu Bebino echivalează însă cu o rupere definitivă a acestuia de Mircea Nebunu, mai ales că acesta este în prezent considerat dușman de moarte al liderului ”tradițional” al sportivilor.

