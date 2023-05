”Cutremur” la CFR Cluj după meciul cu Universitatea Craiova! Finanțatorul Nelu Varga s-a supărat și a anunțat că renunță la echipă! ”Nu mai înghit”! E al doilea patron după Gigi Becali care i-a această decizie

In articol:

CFR Cluj s-a îndepărtat de titlu după meciul cu Universitatea Craiova, de duminică seara, în care a câștigat doar un singur punct (scor 1-1). Rezultatul, dar în special prestația arbitrului și a sistemului VAR, a dus la seisme în echipa din Gruia.

Finanțatorul Nelu Varga s-a supărat și a anunțat că renunță la echipă! ” M-au pierdut ca investitor din fotbal”

În miez de noapte, finanțatorul Nelu Varga a anunțat că arbitrajul cu oltenii i-a pus capac și nu mai are de gând să meargă mai departe în fotbal, la fel cum anunțase și Gigi Becali în urmă cu o săptămână. Afaceristul a acuzat două faze care ar fi putut avea un alt deznodămând pe tabela de marcaj în cazul în care ele ar fi fost judecate, în viziunea clujenilor, obiectiv și conform regulamentului.

Radu Petrescu l-a eliminat inițial pe Andrei Ivan, apoi a anulat „roșul” după consultarea VAR, în condițiile în care atacantul din Bănie îl faultase pe Boateng cu talpa sus. Apoi, același Ivan a egalat la o fază confuză, la care VAR-ul a decis că nu este ofsaid.

„Eu ies din fotbal, nu mai înghit această hoție a Federației Române de Fotbal. De aceea nu au vrut să cumpere sistemul VAR din Belgia. M-au pierdut ca investitor din fotbal, e ultima mea intervenție”, ar fi fost mesajul transmis de patronul CFR-ului, citit de Vali Moraru, moderatorul emisiunii „Digi Sport Special”, în direct la TV, la scurt timp după terminarea partidei.

Citește și: Ioan Varga, scos din sărite de arbitrajul de la meciul CFR Cluj- Universitatea Craiova 1-1! Patronul de club anunță că nu va mai investi bani în fotbal: „Nu mai înghit această hoție, pe mine m-au pierdut!”

Dan Petrescu, supărat după meciul CFR Cluj-Universitatea Craiova! ”Ne-au ciuruit, ne-au curățat”

Dan Petrescu a tunat și a fulgerat și el la interviurile de la finele meciului! La fel ca finanțatorul Nelu Varga, și antrenorul clujenilor a mers pe varianta unei ”conspirații” împotriva campioanei.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Nimeni nu se aștepta la asta! Ce au ajuns să facă soldații ruși pe frontul din Ucraina- stirileprotv.ro

„Ce să mai spun? Șapte din șapte meciuri (n.r.- în care Petrescu consideră că CFR a fost dezavantajată). Ne-au ciuruit, ne-au curățat. Șapte din șapte decizii luate împotriva CFR-ului! Azi a dat roșu la Ivan, nu mai e roșu. A dat penalty la Constanța, nu mai e penalty (n.r.- se referă la penalty-ul primit inițial de CFR cu Farul, apoi anulat după intervenția VAR).

Ne-au făcut praf cu VAR-ul. Interesul e să nu meargă CFR în Europa, să vedem ce vor face celelalte echipe acolo. Dă-mi ce e al meu, nu veni să faci ce a făcut băiatul ăsta azi! Fotbalul e istorie, băiatul ăsta a venit și a arbitrat anti-CFR”, a menționat dur Dan Petrescu la Prima Sport, ca apoi să plece de la fața locului, fără să mai ofere alte declarații pe marginea partidei.

Citește și: „Am terminat. Ies din fotbal!” Lovitură de teatru la FCSB! Gigi Becali a anunțat că renunță la echipă!

Finanțatorul CFR Nelu Varga s-a supărat și a anunțat că renunță la echipă! Gigi Becali a făcut la fel după meciul cu Rapid! ” Asta e tiranie, tirania nu o suport”

Decizia luată de Nelu Varga la CFR vine după ce Gigi Becali și-a anunțat retragerea din fotbal, a doua zi după eșecul cu Rapid, scor 1-0, fiind profund dezamăgit de arbitraj. Astfel că, potrivit digisport.ro, doi jucători de la Rapid au scăpat de eliminare, Onea și Dragoș Grigore, deși Onea a avut o intrare dură la Coman, iar Dragoș Grigore l-a călcat din spate, pe gleznă, pe Andrea Compagno.

Citeste si: „Bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic.” Carmen Harra a dezvăluit cine este noul iubit al Deei Maxer- kfetele.ro

Citeste si: O femeie fără adăpost a devenit multimilionară după ce s-a oprit la o benzinărie să schimbe uleiul la mașină- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer a făcut un pas important în noua relație. Fosta soție a lui Dinu le-a făcut cunoștință copiilor ei cu noul iubit- radioimpuls.ro

„Am ținut să vă anunț pe toți, că mă țin de cuvânt de data asta, așa cred. E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam.

Să nu dorm la 2-3 noaptea și să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Ce a făcut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feșnic! Din cauza lui ies, așa ceva. N u se poate! Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micșorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa!

Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi. Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!”, a declarat Gigi Becali la Didi Sport.