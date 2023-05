„Am terminat. Ies din fotbal!” Lovitură de teatru la FCSB! Gigi Becali a anunțat că renunță la echipă!

In articol:

Gigi Becali a ajuns la capătul puterilor. Supărat rău după înfrângerea echipei sale, FCSB, și în special pe arbitrajul lui Horațiu Feșnic în meciul din SuperLigă cu Rapid, scor 0-1, latifundiarul din Pipera a anunțat că nu se mai implică în fotbal.

Gigi Becali a anunțat că renunță la FCSB! ”Așa ceva nu se poate. Nu știu ce să mai fac cu echipa”

Într-o conferință de presă, susținută azi, Gigi Becali a spus clar că a decis să renunțe la FCSB și să iasă din fotbal. În locul său, l-a lăsat pe Mihai Stoica, actualul manager general, să fie noul conducător.

„Am terminat. Ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Am 65 de ani... Nu mai pot. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Ar trebui să fie numit «Întuneric». Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate. Nu știu ce să mai fac cu echipa. Pentru jucători nu se schimbă nimic. Va fi MM acolo. O pun pe numele surorii și o vând”, a declarat Gigi Becali, citat de gsp.ro, care a mai explicat și faptul că a avut deja primele discuții pentru a renunța la FCSB, echipă de la care vrea să recupereze 25 de milioane de euro pentru a ieși definitive din zona sportului cu balonul rotund.

Gigi Becali a anunțat clar! ”Nici la meciuri nu mă mai uit. O să stau la Biserică. O să-l sun pe MM Stoica și îl voi întreba care a fost scorul”

Gigi Becali este atât de hotărât să renunțe la fotbal și, mai ales la echipa sa de suflet, încât a spus că va evita să mai urmărească partidele lui FCSB din acest play-off.

”Nici la meciuri nu mă mai uit. O să stau la Biserică. O să-l sun pe MM Stoica și îl voi întreba care a fost scorul ca să vedem ce a ieșit. El va comanda totul. Va fi omul meu de bază. Va fi președintele Consiliului de Administrație. Nu mă mai interesează nici schimbările. Voi întreba doar scorul”, a declarat Gigi Becali la conferința de presă.

FCSB pierde teren în lupta pentru titlu în SuperLiga după înfrângerea cu Rapid

În urma înfrângerii din Giulești, 0-1 cu Rapid, FCSB are șanse mai mici să câștige titlul în SuperLiga. Deja diferența dintre echipa ros-albastră și Farul Constanta este de cinci puncte, iar marinarii sunt avantajați și în cazul în care cele două echipe termină la egalitate de puncte. În plus, FCSB rămâne și sub CFR Cluj, care păstrează un punct în plus, și rămâne pe locul secund.