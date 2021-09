Cuza și Emi de la Noaptea Târziu, concurenți la Asia Express 2021! Cuza: Un moment pe care l-am aşteptat de când..."

In articol:

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu vor participa la Asia Express 2021! Artiştii de la Noaptea Târziu vor trăi aventura vieţii lor pe "Drumul Împăraţilor".

Asia Express este varianta românească a reality show-ului Peking Express bazat pe emisiunea belgiană și flamandă cu același nume care a fost creată în 2004.

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu vor participa la Asia Express 2021!

În România emisiunea a debutat pe 12 februarie 2018, iar primul sezon a fost prezentat de Gina Pistol și Marius Damian.

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu vor participa la Asia Express 2021. Simpaticii artişti se simt pregătiţi să facă faţă provocărilor de pe "Drumul Împăraţilor".

Citeste si: Patrizia Paglieri va participa la Asia Express 2021! Chef-ul va face echipă cu fiul său, Francy

Cuza și Emi de la Noaptea Târziu vor participa la Asia Express 2021![Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Medicul Monica Pop a vorbit despre cazul doctoriței din Vâlcea, aflată în izolare, găsită moartă în casă- bzi.ro

Cuza este convins că el şi partenerul său de aventură vor pune mâna pe marele premiu: "Plecam in Asia Express!!!!! Doaaamnelor si domnilooor, echipaaa Trupa! Fuljer o sa fim. Singura problema la poza e ca au uitat sa puna si premiul in ea. Un moment pe care l-am asteptat de cand eram mic! @asiaexpressromania", a scris Cuza pe reţelele de socializare. În timp ce Emi a făcut o glumă: "Inchideti asiaticele in casa ca venim!", a scris Emi pe Instagram.

Citeste si: Lidia Buble va participa la Asia Express 2021 alături de sora ei

Filmărie pentru noul sezon Asia Express vor începe luna aceasta. Asia Express 2021 se va difuza din toamna, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Anul acesta, concurenţii vor merge pe „Drumul Împăraţilor” în următoarele ţări: Turcia, Georgia şi Azerbaidjan. Vor mai fi şi alte destinaţii pe ruta concurenţilor, care vor fi anunţate ulterior de către producători.

Gazdele reality show-ului Asia Express 2021 vor fi Irina Fodor, Oase şi Marius Damian.

Asia Express 2021![Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Asia Express sezonul 3

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au fost marii câștigători ai sezonului 3 de la Asia Express, iar pe locul doi s-a clasat cuplul format din Speak şi Ştefania.

“Eu am plecat la «Asia Express» cu gândul să mă distrez. Am zis noi că am mai trecut prin d-astea grele, am făcut armata, am prins Revoluția în armată. Sigur nu ne-am închipuit că o să fie simplu, dar am zis că merge și noi, mâncâm frigărui, bem bere, ce poate să fie atât de rău? Când am plecat am zis că cel mai important este să nu ieșim primii. Apoi am zis că dacă tot am stat, de ce să plecăm acum!”, a spus Sorin Bontea, imediat după ce a revenit în țară.

“Mi-a fost să nu ne facem de râs. La început mi-am tras burta, mă uitam după cameră. Până la urmă m-am relaxat, mi-am dat seama că n-are rost să mă cenzurez. Am mai scăpat și câteo înjurătură, niciodată însă gratuit!”, a mărturisit Răzvan Fodor.