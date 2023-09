„Dacă aș fi putut, aș fi făcut mai mulți copii” Anamaria Prodan, mărturii neașteptate! Impresara a spus adevărul despre sarcina pierdută | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan și-a schimbat în totalitate vila din Snagov, după despărțirea de fostul soț, Laurențiu Reghecampf. În emisiunea "Online Story by Cornelia Ionescu", celebra impresară a prezentat, în premieră, imagini cu noul design al casei, livingul, crama și pontonul, pe care, seara se poate vedea un panou luminos imens cu numele său de fată, Prodan, primit cadou de ziua ei de naștere.

Anamaria Prodan a recunoscut că a vrut să șteargă "urmele" ce o lega de căsnicia cu antrenorul de la Al Tai și a renovat întregul imobil, în special pentru copiii ei, inclusiv Luca. Femeia de afaceri a făcut o serie de dezvăluiri legate de relația cu primul soț, Tibi Dumitrescu, a spus motivul care a determinat-o să se despartă de Flavius Nedelea, dar și ce legătură există în acest moment între ea și actorul Cristi Iacob, după informațiile apărute în presă conform cărora ar fi împreună.

Anamaria Prodan, dezvăluiri dureroase despre sarcina pe care a pierdut-o

Anamaria Prodan a trăit la un moment dat în viață, un moment mai puțin fericit și anume a pierdut o sarcină de șase luni. Ar fi trebuit să fie o fetiță, pe care și-o dorea atât ea, cât și fostul ei soț. Impresara și-a adus aminte de acele clipe și a povestit pe scurt prin ce a trecut.

„Dacă aș fi putut, aș fi făcut mai mulți copii. Eu am o pierdut o sarcină în 6 luni. A fost o durere mare, mi-aș fi dorit să fie fetiță, dar vezi...Dumnezeu a știut probabil cum le așază pe toate. Mi-am dorit atât de mult pentru fostul meu soț, pentru că el a pierdut o fetiță și-mi doream foarte mult să îl văd fericit. Am trăit cumva pentru el.” , a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, susținută până la capăt de copiii ei

Anamaria Prodan este norocoasă la capitolul copii. Aceasta este susținută de fetele și băiatul ei și simte că alături de ei poate trece peste orice obstacol. Sexy impresara ne-a povestit ce sfaturi îi dau copiii ei și ce vorbe i-au rămas întipărite în minte.

"Este cel mai frumos sentiment pe care poți să-l ai pe pământul acesta. Să vezi copilul că înțelege durerea ta, că este la fel de lovit ca și tine și în loc să-l ridici tu pe el, te ridică el pe tine. Acolo vezi că puterea aceasta s-a transmis din generație în generație. Când l-am văzut pe băiețelul meu că a venit și, scrâșnind din dinți mi-a zis: Mama, tu nu ai cum să cazi niciodată pentru că tu ești cea mai puternică femeie din lumea asta. Nu avem nevoie de el, noi o să fim atât de mari în cât el nici nu o să ne mai vadă vreodată! A fost un moment în care nici nu mai știam ce să-i spun, să-i spun că nu are cum să vorbească niciodată așa de tatăl lui pentru că i-a dat viață și oricum ar fi el nu are și nu are voie. Am avut puterea, în toată durerea mea, să-i spun lucrurile acestea. S-a uitat la mine și a zis: Nu am cum să-l iert vreodată pentru faptul că nu a avut demnitate. Măcar să aleagă ceva să stea mândru cum stau eu lângă tine.”, a mărturisit Anamaria Prodan, la WOWnews.

