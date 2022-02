„Dacă erau copiii tăi la vamă în frig” Val de reacții negative la adresa Adelei Popescu! Descrierea cu care și-a înfuriat fanii

In articol:

O postare făcută de Adela Popescu pe Instagram a stârnit zeci de controverse, care i-a împărțit pe umăritorii blondinei de pe rețeaua de socializare în două tabere. Soția lui Radu Vâlcan s-a fotografiat în platoul emisiunii pe care o prezintă în fiecare dimineață, apoi a urcat imaginea în mediul online, alături de câteva cuvinte care i-a enervat la culme pe fani.

Astfel, după ce internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii, Adela Popescu le-a răspuns urmăritorilor ei, explicându-le situația pe îndelete.

Care este motivul pentru care fanii s-au enervat

Mai precis, Adela Popescu a postat o fotografie pe care a realizat-o recent în platoul emisiunii pe care o prezintă, iar în descrierea pozei, vedeta a scris: „Țara arde și baba se piaptănă. Literalmente.”. De aici și până a izbucni câteva reacții acide din partea fanilor la adresa prezentatoarei TV a fost doar un pas, asta pentru că internauții au considerat că vedeta a făcut o glumă privind situația actuală, respectiv conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Astfel, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, iar mulți dintre ei au taxat-o dur pe vedetă, din cauza descrierii pe care a scris-o alături de fotografie.

„Altă descriere nu ai găsit? Ieși din lumea ta de vedete și vezi realitatea crudă și pericolul care ne paște pe toți, inclusiv pe tine și pe copiii tăi. Ai grijă că de sus de unde te crezi să nu ajungi să lupți să supraviețuiești ca orice om de rând”, „Nu chiar cea mai inspirată descriere”, „Adela, ești minunată, dar nu este momentul de astfel de postări. Pur și simplu este inuman.”, „Ești mamă Adela, nu uita! Cum poți comenta așa când sunt atât de mulți copilași în suferință?”, „Cum să mai atragi și tu atenția dacă nu faci o controversă cu o descriere de toată jena... dacă erau copiii tăi cei care stăteau la vamă în frig și nemâncați poate erai mai înțeleaptă.”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Cum a reacționat Adela Popescu

Totodată, Adela Popescu nu a rămas indiferentă la reacțiile fanilor ei și a încercat să explice, concret, cum a fost, de fapt, situația. Așadar, blondina a explicat că, la rândul ei, este nervoasă și speriată de tot ceea ce se întâmplă în aceste momente în lume, însă nu își poate aduce real contribuția din a opri suferința prin care trece Ucraina prin postările sale de pe rețelele personale de socializare.

Mai mult decât atât, Adela Popescu a mai explicat că deși sunt niște momente grele, ea încearcă să desfășoare cursul normal al activităților zilnice, pentru a uita de suferința prin care trec niște oameni în aceste momente.

„Dragilor, am văzut că sunteți consternați de descrierea pe care eu am lăsat-o la această postare. Sunt la fel ca și voi speriată, tristă, furioasă. Din păcate nu îmi pot aduce real contribuția în a opri suferința cumplită prin care trecepoporul ucrainean prin postările de pe paginile mele sociale. Ieri m-am uitat toată ziua la știri, mi-am făcut tone de scenarii și am adormit, la fel ca și voi, cu un gol mare în stomac. Dar în continuare mi-am dus copiii la grădiniță, ne-am jucat de dimineață, am mers la emisiune, și iată, am și postat. Nicio altă descriere, dacă postarea nu era despre situația actuală, nu avea sens în acest context. Și tocmai am zis-o eu, înainte să o ziceți voi. ”Țara arde și baba se piaptănă.” Cam asta se aplică tuturor momentelor în care uităm, chiar și pentru o clipă, ce se întâmplă în lume.”, a transmis Adela Popescu, după valul de reacții.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]