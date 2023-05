„Dacă FCSB ia titlul, eu îmi ard licența PRO!” Cine este antrenorul care nu vrea să vadă echipa lui Gigi Becali în vârful clasamentului

In articol:

FCSB este învingătoarea etapei a șasea din play-off-ul SuperLigii, la finalul căreia s-a apropiat la trei puncte de ocupanta poziției întâi, Farul Constanța.

Cine este antrenorul care nu o vrea câștigătoare pe FCSB: „Dacă ia titlul cu Gigi Becali, eu îmi ard licența PRO!”

Fanii roș-albaștrilor sunt în culmea fericirii și speră ca FCSB-ul să ajungă să câștige titlul. Însă, nu de aceeași părere este un antrenor, care blamează modul în care este condusă echipa.

FCSB ocupă locul doi în play-off-ul SuperLigii, după încheierea etapei a șasea, motiv de bucurie pentru jucătorii roș-albaștri și fanii acestora. Însă, fostul fundaș al Stelei, Valeriu Răchită, nu este de aceeași părere. Antrenorul susține că va da foc diplomei care atestă că a absolvit cursurile pentru Licența PRO, dacă FCSB va lua titlul. Astfel că, acestuia nu i se pare în regulă ca o echipă să fie pregătită de un „antrenor în sufragerie”.

„Dacă ia FCSB titlul cu Gigi Becali, eu îmi ard licența PRO. Mă duc în centru la Universitate, am făcut Licența Pro degeaba și o ard decât să o dau la altul sau să o închiriez. E urât să o arzi, mă duc și o predau la Școala de Antrenori că nu mai am ce să fac cu ea, nu mai am nevoie.

Să vedem că e un act oficial din partea Federației, să nu mă… O să vorbesc cu prietenul meu Mihai Stoichiță, care este directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și o să-l întreb pentru ce mai avem licențe, pentru ce mai fac licențe de antrenor dacă a câștigat campionatul românesc o echipă care are antrenor în sufragerie.

Așa, stai acasă, ai și două-trei monitoare, dai telefon și faci prin telefon și echipa, și tot. Facem live când îmi ard cardul de licență.”, a declarat Valeriu Răchită, citat de fanatik.ro.

Clasament play-off Liga 1

1. Farul Constanța- 43 de puncte

2. FCSB- 40 de puncte

3. CFR Cluj- 38 de puncte

4. Universitatea Craiova- 35 de puncte

5. Rapid București- 34 de puncte

6. Sepsi OSK- 25 de puncte

Programul complet al etapelor a șaptea și a opta din SuperLiga România

Etapa a șaptea

Etapa a șaptea din SuperLiga României va debuta vineri, 5 mai, de la ora 17:30, cu meciul din play-out FC Voluntari- CS Mioveni, și se va încheia luni, 8 mai, cu meciul din play-off FCSB Sepsi Sf. Gheorghe, programat de la 21:00.

Vineri, 5 mai:

FC Voluntari- CS Mioveni (de la 17:30)

Chindia Târgoviște- Petrolul Ploiești (de la 20:30)

Sâmbătă, 6 mai:

FC Botoșani- Universitatea Cluj (de la 14:30)

Farul Constanța- Rapid (de la 21:30)

Duminică, 7 mai:

CFR Cluj- CS Universitatea Craiova (de la 21:00)

Luni, 8 mai:

FC Argeș- UTA Arad (de la 16:30)

Hermannstadt- FCU Craiova 1948 (de la 18:30)

FCSB- Sepsi Sf. Gheorghe (de la 21:00)

Etapa a opta

Etapa a opta din SuperLiga României va începe vineri, 12 mai, de la ora 17:30, tot cu un meci din play-out, FC Voluntari- FC Botoșani și se va încheia duminică, 14 mai, cu meciul din play-off FCSB- CFR Cluj, programat de la ora 20:30.

Vineri, 12 mai:

FC Voluntari- FC Botoșani (de la 17:30)

Rapid- Sepsi Sf. Gheorghe (de la 20:30)

Sâmbătă, 13 mai:

Petrolul Ploiești- Hermannstadt (de la 14:30)

Universitatea Cluj- Chindia Târgoviște (de la 19:00)

CS Universitatea Craiova- Farul Constanța (de la 21:30)

Duminică, 14 mai:

CS Mioveni- UTA Arad (de la 13:30)

FCU Craiova 1948- FC Argeș (de la 18:15)

FCSB- CFR Cluj (de la 20:30)

Surse: digisport.ro, fanatik.ro