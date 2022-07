"Dacă nu aveam ăsta la îndemână, muream!" Horia Moculescu, probleme grave de sănătate. Compozitorul a trecut prin momente de groază

In articol:

Horia Moculescu s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în ultima perioadă. Cunoscutul compozitor a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din Capitală, după ce s-a infectat cu COVID-19, însă acum este în afara orciărui pericol.

Citeste si: Noile variante de vaccin anti-Covid care ar putea apărea. OMS a dat anunțul

Horia Moculescu, probleme de sănătate din cauza infecției cu COVID-19

Horia Moculescu a tras o sperietură zdravănă în urmă cu câteva zile. În timp ce se afla la un eveniment, compozitorul s-a simțit rău și a fost nevoit să iasă din sală pentru câteva minute. Acesta a declarat ulterior, în emisiunea lui Cristi Brancu, că starea lui de sănătate este stabilă, dar a trecut prin clipe dificile, mai ales că acum două săptămâni a fost depistat și cu COVID: "Săptămâna trecută am ieșit din spital, de la Balș. Sunt vaccinat de 3 ori. N-are nicio legătură. Sunt total împotriva vaccinării obligatorii, deși m-am vaccinat de trei ori. Sunt bine numai datorită lui Dumnezeu! Eu am un BPOC la plămâni, fost fumător profesionist. În fiecare martie mai adaug câte un an, dacă mi-l dă Dumnezeu. Totdeauna am fost credincios, nu acum, că mă apropii de sfârșit și vreau să mă pun bine cu Dumnezeu.

Citeste si: „Mi se pare straniu că nu a înțeles un detaliu esențial”. Mădălin Ionescu, despre scandalul în care este implicat George Buhnici- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Dan Negru l-a sunat pe Horia Moculescu, în direct! Cum a reacționat compozitorul, la scurt timp după ce a fost externat din spital: „Băi, săracilor!”

Debutul COVID-ului la mine a fost monstruos, absolut monstruos. Am fost total lipsit de oxigen, n-am mai avut ce să respir, de unde să respir și i-am spus prietenului meu: 'Mâine mor!' Noroc că aveam cu mine un tub de oxigen, pe care îl am și acum cu mine, pentru orice eventualitate. Dacă nu aveam ăsta la îndemână, muream. Dintr-o lipsă de oxigen pe care mi-a provocat-o COVID-ul. Drept care Salvare, internare, urcat în Salvare, dus la București la Balș, stat o săptămână la Balș și acum sunt aici.", a declarat Horia Moculescu, în emisiunea amintită.

Horia Moculescu [Sursa foto: Captură video]

Horia Moculescu: "Era groaznic"

Întrebat ce a simțit în acele momente, când starea lui era una critică, Horia Moculescu a mărturisit că nu și-a dorit decât să se însănătoșească: "Nu m-am gândit decât dacă pot să trec peste momentul respectiv, care era groaznic.", a mai spus compozitorul.

Horia Moculescu [Sursa foto: Facebook]