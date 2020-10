In articol:

Daiana este fostă concurentă a sezonului doi Puterea Dragostei. Bruneta era foarte îndrăgită pe parcursul ei în emisiune și s-a întors în România, chiar înainte de Marea Finală. Fosta concurentă nu a reușit să-și găsească jumătatea în timpul emisiunii de la Kanal D, însă a avut o relație cu Gabriel și tachinări cu fostul ei iubit, Fernando. La venirea celui din urmă, în casa Puterea Dragostei, Daiana a rămas șocată, ținând cont că cei doi au avut o relație înainte să intre în competiție. Ba chiar mai mult, frumoasa brunetă îl are și tatuat pe mână.

Daiana de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Daiana de la Puterea Dragostei își caută fericirea în altă emisiune

După ieșirea din competiție, Daiana a avut o relație cu un tânăr Alin. Cei doi au avut parte de o iubire cu năbădăi, cu suișuri și coborâșuri. După ce și-au anunțat relația public, aceștia s-au despărțit și împăcat de câteva ori. Din păcate, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a ales să pună punct poveștii de iubire. „Vreau să spun că am o relație, recunosc, de o lună de zile. S-au publicat și poze cu noi. Este un băiat foarte ok, un băiat foarte iubitor, cu un suflet foarte bun, asta m-a și atras la el. Are 21 de ani. L-am cunoscut la restaurant. Am fost să mănânc cu o prietenă și acolo l-am cunoscut. Am început să vorbim pe Instagram și ne-a apropiat din ce în ce mai mult. Eu am simțit lângă el căldura aceea. El nu mă știa pe mine de la Puterea Dragostei pentru că el nu s-a uitat la emisiune. M-a atras la el comportamentul lui, se comportă foarte frumos cu mine”, a spus Daiana de la Puterea Dragostei, în platoul WOWbiz.ro.

După ce a pus punct relației cu Alin, Daiana de la Puterea Dragostei își caută jumătatea la emisiunea ”Mireasa”, un alt show matrimonial. Pe internet au apărut imagini cu ea din platoul emisiunii respective, iar cei care o susțineau în sezonul doi al emisiunii fenomen de la Kanal D, abia așteaptă s-o vadă, din nou, pe micile ecrane.

