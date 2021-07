Damian Drăghici, un maestru într-ale muzicii. Artistul a cântat pe cele mai mari scene din țară, dar și internaționale

Damian Drăghici [Sursa foto: MediaFax Foto] 17:08, iul 13, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Damian Drăghici este un celebru artist român, care cântă la mai multe instrumente muzicale.

Copilăria lui Damian Drăghici: „În familia mea a fost impusă muzica pentru că asta știau ei să facă.”

A cunoscut muzica la vârsta de trei ani, iar la 10 ani bunicul său i-a făcut cunoscut naiul, intrumentul care l-a și consacrat pe marile scene.

Damian Drăghici s-a născut pe 31 martie 1970, în București, într-o familie de muzicanţi: „În familia mea a fost impusă muzica pentru că asta știau ei să facă. E ca într-o familie de bucătari sau știu eu.. Cumva mi s-a dat în brațe – dacă e să folosesc termeni mai business – afacerea familiei”

Citeste si: Damian Draghici- viata de roman. In tinerete, canta pe strazi, azi e eurodeputat

La vârsta de trei ani a început să cânte la diferite instrumente, de la cele mai ușoare până la cele mai dificile, iar la 10 ani a început să învețe să cânte la nai. La

vârsta de 15 ani a început să cânte alături de Orchestra de muzică populară Radio din Bucureşti. Deși a știut să cânte la multe instrumente, aceasta a simțit că nu și-a multumit tatăl, iar cei din jurul lui nu au crezut în talentul său.

„Bunicii m-au crescut. Pe mama am cunoscut-o acum un an, iar pe tata nu cred că l-am făcut niciodată fericit, nu l-am mulţumit, în general, nimeni în familie nu e mândru de mine, lucru care m-a deranjat şi de asta nu m-am oprit să încerc să dovedesc. Întotdeauna mă gândesc că nu am făcut nimic în viaţă, mi s-a spus întotdeauna n-o să faci nimic, o să te bată râsul... Când ţi se spune că nu o să faci nimic, sunt vorbe pe care ţi le spui, mai târziu, tu”, a declarat Damian Drăghici.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Damian Drăghici, de la cântat pe stradă la marile scene: Am ajuns în Grecia și primul lucru pe care l-am făcut a fost să scot naiul și să cânt pe la mese.”

Damian Drăghici și-a dorit mereu să-și depășească condiția, iar la vârsta de 18 ani a fugit din România ajungând în Iugoslavia, și ulterior în Grecia, unde a cântat o vreme pe străzi și cluburi până a fost descoperit de firma olandeză Sony Music, care i-a oferit șansa să înregistreze.

„Am ajuns în Iugoslavia, am mers pe jos pe timp de noapte pentru că știam că dacă te prindeau ăștia, te dau înapoi pentru trei vagoane de grâu. Am ajuns în Grecia și primul lucru pe care l-am făcut a fost să scot naiul și să cânt pe la mese. Și am continuat așa. Era cerșit pentru că eu cântam pe la mese ca să câștig un ban. Am stat un an de zile ca cerșetor de bază, profesionist.”, a povestit acesta.

Muzicianul a urmat studii în domeniul muzicii la Universitatea de Muzică din Atena Philipos Nakas, între 1993 și 1996, și la Colegiul de Muzică Berklee din Boston, SUA în anii 1997-1999, unde a absolvit Bachelor degree cu Magna cum Laudae, devenind primul român care a absolvit această școală.

Între 1993 și 2019 a înregistrat peste 20 albume solo, interpretând diferite stiluri muzicale, precum folclor, pop instrumental, new age, world music și muzică jazz la nai. A fost artist invitat pe albumul ''Winter solstice'', apărut în 2006, album premiat cu un premiu Grammy, și a cântat alături de Joe Cocker, James Brown și Cindi Lauper, Shaggy, Zucherro, în cadrul turneului european ''Night of the Proms Tour'', desfășurat între 2004 și 2006, iar în mai 2011, alături de Nigel Kennedy, la concertul ''Classical meets Jazz'' din Piața Constituției din Capitală.

În anul 2006 a inițiat proiectul ''Damian & Brothers'', care a îmbinat manifestările muzicale cu mesajele împotriva discriminării entice, iar în cadrul proiectului, a scos pe piață două albume „Magdalena” și „Romaniac” și a ținut peste 600 de concerte.

Citeste si: Finala Next Star 2021. Nepoata lui Adrian Păunescu, moment emoționant pe scenă. Adriana Păunescu s-a calificat în finală: "Este visul bunicului tău Adrian Păunescu"

În perioada 2014-2019 a decis să se implice în politică, și a primit funcția de europarlamentar. În acest timp încearcă să introducă printre instrumentele tradiționale lăutărești elemente de rock, cum sunt chitara electrică, basul electric, tobele de rock și ritmuri de dubstep, reggae și gypsy blues, și astfel, lansează albumul “Damian & Brothers – “GYPSY ROCK| Change or Die” cu care înregistrează un succes fulminant.

Colaborarea cu Smiley la piesa “În stație la Lizeanu” i-a adus un mare success, devenind imediat hit și una dintre cele mai ascultate și difuzate melodii din România.