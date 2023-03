Dan Badea biografie: vârstă, studii și carieră. Prima lui meserie a fost de DJ

In articol:

Biografie Dan Badea

Dan Badea este unul dintre simpaticii televiziunii române, o personalitate în toată regula. S-a născut pe 23 iulie 1976 la București. Bărbatul a urmat studiile Universității Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. De la absolvire, Dan Badea s-a orientat către actorie, unde a dat lovitura și a obținut mai multe roluri veritabile de-a lungul timpului.

În prezent, Dan Badea lucrează în televiziune, fiind prezentatorul unei emisiuni celebre de umor din România, dar și juratul unei alteia, de același gen. Este unul dintre comedianții apreciați din țara noastră, momentele sale fiind unele care umple sălile și stârnesc hohote de râs.

Cine este comediantul Dan Badea [Sursa foto: https://www.instagram.com/danbadea1/]

Printre producțiile cunoscute românești în care a jucat, amintim „La Seral”, „Occident”, „Un cartuș de Kent și un pachet de cafea”, „Nesfârșit”, „Aniversarea”.

Prima meseria a actorului a fost DJ

Chiar dacă a terminat o facultate de actorie, prima meserie a lui Dan Badea a fost DJ. Pe numele său de scenă, DJ Star, comediantul făcea furori alături de artiști precum Delia, Fizz sau Hi-Q.

La începutul anului 2000, Dan Badea era un DJ iubit de către studenți, căci la ei prindea cel mai bine și avea parte de cea mai mare validare.

Cu toate că avea succes la public și parteneriate de succes cu artiști mari, bărbatul și-a ascultat instinctul și s-a redresat către prima pasiune, actoria. De la actorie a fost doar un pas până la stand-up.

Citește și: Dan Badea și Mădălina, părinți pentru a doua oară? ”E o veselie continuă” Cei doi au un secret pentru longevitatea relației lor discretă

Dan Badea și Lora au fost căsătoriți

Căsătoria celor două personalități române nu este deloc străină, divorțul lor fiind extrem de mediatizat și comentat, la câțiva ani de la separare. Dan și Lora s-au căsătorit în 2012, iar mariajul a durat doar doi ani, divorțând ulterior amiabil.

Conform declarațiilor artistei, căsnicia a fost afectată de viața zbuciumată a Lorei din perioada respectivă, fiind juratul unei emisiuni de talente pentru copii. În cadrul unui podcast, cântăreața a dezvăluit că nu se mai simțea prezentă, din cauza oboselii acumulate, factor care a afectat mariajul.

„Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Regret, nu căsătoria, ci ce am aflat după. S-au făcut nişte afirmaţii cu perdea. Nu am putut să păstrez ce a fost frumos, chiar dacă am încercat. Oamenii au nevoie de cineva pe care să dea vina, să pună degetul! Mă bucur că sunt liniştită acum. E foarte important respectul. Când vine un om la tine şi îţi spune că vrea să fii mama copiilor lui din prima săptămână ceva nu este în regulă. De când m-am despărţit de fostul meu soţ, ne-am mai întâlnit şi ne-am salutat, dar acum nu aş putea să-l mai salut”, a declarat Lora.

Dan Badea și Mădălina, soția lui [Sursa foto: https://www.instagram.com/danbadea1/]

În prezent, ambii artiști au relații cu alte persoane, cunoscute în showbiz și în care se simt extraordinar. Dan Badea este căsătorit cu Mădălina, femeia care i-a dărut un copil, pe Ioan.

surse: bzi.ro, stiridirecte.ro