Dan Barna a vorbit despre posibilele restricții pentru persoanele nevaccinate. Vicepremierul cere spijinul Bisericii

Dan Barna, liderul USR-PLUS, susține că vor fi necesare măsuri de prevenţie pentru cetățeni, care vor fi luate pentru cei nevaccinați, în cazul în care românii nu se vaccinează. Totul se poate întâmpla în timpul valului al patrulea de pandemie de COVID-19, la fel cum se întâmplă în alte state din Europa.

Vicepremierul este de părere că astfel de posibile restricţii, precum limitarea accesului pentru persoanele nevaccinate în mall-uri, în timpul week-end-ului sau la anumite ore. Aceste măsuri de prevenție pot fi luate în vedere în cazul în care va atinsă o anumită incidenţă într-o localitate.

„ România este cumva acum în situaţia în care eram înainte de criza din 2008, când vă aduceţi aminte domnul Tăriceanu ne explica faptul că sigur că da, criza e pentru restul lumii, România nu o să aibă nicio problemă. Şi am suferit cu toţii nişte ani de zile. La fel suntem şi acum.

Uitându-ne la ce se întâmplă în toată lumea şi în Europa că, dacă nu ne vaccinăm vor fi necesare aceste măsuri de prevenţie pentru cetăţeni şi aceste măsuri de prevenţie vor fi adresate, cum se întâmplă în foarte multe ţări din Europa, persoanelor nevaccinate, pentru ca prin aceste măsuri întreaga populaţie să fie protejată”, este mesajul transmis de Dan Barna.

Dan Barna, despre măsurile implementate în alte state din UE

Dan Barna a vorbit despre faptul că aceste măsuri de prevenție sunt deja implementate în statele din jur: „Sunt măsuri pe care le vedem implementate deja în ţările din jur. Am mai spus, în spaţiile neesenţiale, pe perioada week-end-ului sau în anumite ore, persoanele nevaccinate vor avea un acces cu program sau un acces limitat, într-o logică foarte simplă – mergeţi şi să vaccinaţi. Orice măsură, dacă va fi cazul şi sper să nu fie, şi ca să fiu foarte clar – astfel de măsuri pot fi avute în vedere dacă se atinge o anumită incidenţă într-o localitate. Ca să nu fim în astfel situaţii, trebuie să mergem să ne vaccinăm. E foarte clar – mergeţi şi vă vaccinaţi şi nu va fi nicio problemă”.

„Exact ceea ce vor face şi celelalte ţări, exact astfel de măsuri pot fi avute în vedere în măsura în care vom avea o creştere a incidenţei şi şi la noi în ţară. Faptul că am avut cifre bune, e un lucru excelent. Ca să le păstrăm aşa, trebuie să mergem să ne vaccinăm. Oricine nu s-a dus să se vaccineze din comoditate, acum e un moment foarte bun să mergeţi să o faceţi. Toată măsurile despre care se vorbeşte în spaţiul public cu accesul limitat se referă la persoanele nevaccinate. Cei care se vaccinează nu au niciun fel de problemă”, a mai spus liderul USR PLUS, în conferința de presă.

Totodată, Barna a spus că-i va propune premierului Florin Cîţu ca Biserica Ortodoxă să devină partener în campania de vaccinare. Asta cu scopul ca preoţii să transmită mesaje în acest sens: „Discutăm foarte clar şi voi propune premierul ca în şedinţa de Guvern, la nivelul Guvernului să avem un dialog cu Biserica Ortodoxă şi un parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română ca partener pentru vaccinare. Dacă Biserica Ortodoxă din Grecia a făcut acest lucru şi iată că Grecia a trecut de 50% rată de vaccinare, cred că este posibil şi sunt convins şi am încredere şi în înţelepciunea Părintelui Patriarh şi a celorlalţi ierarhi din cadrul BOR. Acest mesaj este timpul să fie dat tocmai pentru ca românii să afle pe o cale alternativă, la fel de credibilă, cât de important este să ne vaccinăm pentru a nu trebui să intrăm din nou într-o perioadă de care am crezut că am scăpat. Este una dintre măsuri”.