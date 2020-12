Dan Bittman a spus adevărul despre Liliana Ștefan, femeia cu care are 3 băieți! Nimeni nu se aștepta la asta VIDEO

In articol:

Dan Bittman și Liliana Ștefan au format un cuplu aproape 25 de ani. Cei doi au împreună trei băieți: Alexandru de 21 de ani, Patrick de 17 ani și Marc de 14 ani.

Chiar dacă de-a lungul anilor s-a vorbit mult despre aventurile lui Dan Bittman, acesta apărea mereu apoi de braț cu partenera sa. Erau o familie, aveau afaceri împreună, împărțeau și bune și rele, însă cei doi nu au fost niciodată căsătoriți. În ultima perioadă, s-a vorbit mult despre faptul că Dan Bittman a plecat de acasă și că are o relație cu o tânără actriță.

Dan Bittman, invitat la emisiunea ”40 de întrebari cu Denise Rifai”[Sursa foto: Kanal D]

Invitat la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Dan Bittman a spus adevărul despre relația pe care o are acum cu Liliana Ștefan, mama copiilor lui.

”Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns.

De căsătorit nu ne-am propus niciodată, chiar din primul moment. Am considerat că nu e importantă hârtia respectivă. Important era ca relația noastră să meargă într-o direcție comună. Care direcție comună? Un copil, și l-am făcut pe primul, pe al doilea, pe al treilea, am sădit un copac, am făcut casele. Cu ea am avut un scop în viața asta, ea mi-a dat scopul. Ea a fost femeia din spate, femeia puternică din spatele unui bărbat cam slab. Ea a fost cea pentru care s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat”, a spus Dan Bittman.

Întrebat de Denise Rifai dacă băieții nu au întrebat de ce nu sunt căsătoriți părinții lor, Dan Bittman a răspuns: ”Băieții mei nu m-au întrebat niciodată. Nu știu de ce. Poate înghit în sec acum, și ar vrea să mă întrebe. Dar trebuie să înțeleagă că nu s-a pus problema, că nu am avut nevoie. Câtă vreme ne-am înțeles doar din priviri, a fost perfect. Nu am avut nevoie ca să știm unul despre celălalt că suntem acolo împreună și că ne iubim”, a spus Dan Bittman în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.