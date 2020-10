Dan Bittman lovește din nou! Încă o ieșire controversată a artistului, după ce inițial a spus că noul coronavirus este o minciună: „Ar fi trebuit să fim toți morți până acum”

Dan Bittman, solistul trupei Holograf [Sursa foto: Click.ro]

Săptămâna trecută, Dan Bittman a răbufnit și a declarat că pandemia de coronavirus este doar o metodă de manipulare a omenirii. Mai mult, în momentul în care autoritățile au trimis alerte pe telefon, în care informau bucureștenii că rata de infectare a depășit indicele de 3 la mie, artistul a postat un mesaj controversat pe contul personal de Facebook, în care își chema prietenii afară.

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincinoase pe telefon! Când ieșim băieți și fete?!”, întreba artistul pe pagina sa de Facebook marți, 20 octombrie.

Mai mulți oameni au fost revoltați de gestul lui Dan Bittman, iar unul dintre ei a fost chiar Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, care i-a dedicat lui acestuia o poezie ironică în care îl roagă să se protejeze, pentru a nu le face rău celor din jur.

Recent, solistul trupei Holograf a fost surprins în oraș, la o terasă din Capitală, în compania unei prietene. La câteva zile de la scandalul provocat, Dan Bittman a făcut primele declarații pentru Click.ro. El spune că unele reguli i se par în continuare absurde.

„Da, am ieșit. Am purtat mască până sus la terasă și a fost ok. Mesajul de pe Facebook nu era un îndemn la revoltă. Eu continui să-mi duc viața normal, respectând regulile, însă mi se par absurde. E o părere pur personală, nu rog pe nimeni să mă creadă sau să-mi urmeze exemplul”, a declarat Dan Bittman, pentru sursa citată.

Dan Bittman, la terasă[Sursa foto: Click.ro]

„Când văd aglomerația la metrou, când am văzut astă vară aglomerația de pe plajă, cu oameni fără mască și fără distanțare... ar fi trebuit să fim toți morți până acum. Dacă oamenii ar sta puțin să judece cifrele, s-ar lămuri”, a mai spus artistul.

Dan Bittman a mărturisit că are un respect profund pentru medici, dar că ce se întâmplă acum este mai mult politică. „Eu de mic am fost învățat să mă spăl pe mâini, să am niște reguli de igienă, pe mine pandemia asta nu m-a învățat nimic nou. Doar pun mască, acum, și respect legea. Însă rămân la propriile convingeri”, a mai spus artistul.

Dan Bittman, declarații controversate despre Covid-19

Dan Bittman a ajuns la capătul răbdării și a făcut mai multe declarații care au șocat opinia publică. „Am gura spurcată și îmi permit să spun orice. Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate așa ceva, este prea mult”, a declarat solistul Holograf, la Gândul Live.

El a declarat că e supărat pe politicieni, pentru modul în care au gestionat criza sanitară. Mai mult, el susține că numărul deceselor provocate de Covid e „scos din burtă”, pentru că nu se fac autopsii, din cauza intereselor și a presiunilor.

Solistul îi compătimește pe cei din lumea artistică și industria HORECA și spune că sunt ignorați de guvernanți, în condițiile în care, spune el, nu din sălile de spectacole se ia virusul. „Dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu îi lași să vină cu mască la concerte?!”, a încheiat artistul.

