Dan Bittman, de neoprit: ”Cred că Andreea Esca și-a înscenat boala! Nu e nimic adevărat, acolo”! Artistul s-a dezlănțuit în problema COVID-19

Dan Bittman, solistul trupei Holograf

Dan Bittman continuă să-și susțină părerea legată de problema COVID-19. După ce a declarat că nu crede în gravitatea virusului și în măsurile exagerate luate de autorități, solistul trupei Holograf a spus că pune la îndoială faptul că prietena lui, Andreea Esca, a avut cu adevărat coronavirus.

Dan Bittman: ”Andreea Esca îmi e prietenă, dar nu așa se revine la știri”

Andreea Esca și-a revenit după coronavirus

”S-au căutat atâtea și atâtea exemple, au vrut să găsească și în lumea sportului, au vrut să găsească și în lumea televiziunii, cum a fost Andreea Esca. Au vrut să găsească la un moment dat chiar și în lumea asta, a noastră, a artiștilor, a cântăreților... Dacă cred că Andreea Esca și-a înscenat boala? Da, cred că da! Cred că nu e nimic adevărat acolo. E părerea mea! E prietenă cu mine, dar... părerea mea e că nu e nimic adevărat. Am văzut oameni care au trecut prin chestia asta, nu așa se trece și nu așa se revine la știri, veselă și ferice! Eu cred că acolo e un trust care ne sperie zi de zi. Eu nu vreau să mă lupt acum cu PRO TV-ul... Dar în fiecare zi ne toarnă cu picătura dezastre peste dezastre și motive să fim cuminți și să tăcem”, a declarat Dan Bittman la o emisiune online moderată de Mădălin Ionescu.

Artistul, abordat de partide politice, după ce și-a expus părerile despre coronavirus

Bittman a mai spus că ceea ce susține este opinia lui pe care nu i-o va influența nimeni. Cântărețul a subliniat că nu l-a plătit nimeni să spună aceste lucruri dar că în ultima perioadă a primit oferte de a se alătura unor acțiuni politice.

Dan Bittman, invitatul lui Mădălin Ionescu pe tema COVID-19

”Nu am primit nici un leu și n-o să primesc niciodată nici un leu. Mă caută o grămadă de lume să-mi propună tot felul de acțiuni în comun, să mă alătur lor și așa mai departe. Nu am de ce, pentru că, repet, eu nu fac politică, eu nu am făcut-o niciodată, dar îmi doresc ca eu și copiii mei și generațiile de acum încolo să poată vorbi liber oriunde. Totul a început de la o postare de la mine pe pagină, unde nu am followeri, dar una din prietenele mele, Emma Zeicescu, a văzut postarea și mi-a luat un interviu. Și după ce mi-am spus o părere pur și simplu pentru că pot să mi-o spun, de acolo a început toată nebunia”, a mai spus Dan Bittman.