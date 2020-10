Dan Bursuc și Bianca Pop, amiciție suspectă: ”Toată lumea te iubește pe tine” Video

Așa că, de curând, Bianca Pop a fost eroina unui videoclip pus în scenă de Dan Bursuc, celebrul ”tatic al maneliștilor” făcând un gest cel puțin suspect: s-a deplasat, personal, la filmări.

In articol:

Citeste si: Bianca Pop, decizie uluitoare! Ispita s-a retras! ”Sunt supărată... mai bine singură”

Citeste si: Mama Biancăi Pop dezamăgită de anturajul fiicei ei: ”Îi reproșez tot”

Mai mult decât atât, din imaginile care au ajuns pe mâna reporterilor WOWbiz.ro, Dan Bursuc și Bianca Pop par să fie apropiați, iar celebrul manelist părea să aibă ochi doar pentru ea. Astfel, plecat în Ardeal pentru a o vedea pe brunetă și pentru a filma împreună, Dan Bursuc îi face controversatei ispite tot felul de complimente, care mai de care mai rare în gura celui care, de-a lungul timpului, a lansat o groază de nume mari din lumea manelelor.

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Bianca Pop si-a regasit linistea, acasa

Folosindu-i expresia care a făcut-o deja celebră pe Bianca Pop, Dan Bursuc se arăta de-a dreptul încântat de locurile unde ajunsese pentru a filma cu controversata ispită, alintând-o chiar pe brunetă cu apelativul ”Mau-mau”. Iar Bianca Pop, filmată de Dan Bursuc, îmbrăcată într-un costum tradițional rom, a făcut câteva declarații, fiind, vizibil, mai lucidă ca niciodată. ”Vă iubesc foarte mult și vă respect”, a spus Bianca Pop, iar Dan Bursuc i-a mai făcut un compliment, imediat: ”Tu ești o artisă, mai Mau-Mau”.

Mai mult, Bianca Pop a explicat schimbările ei de stare, lucru observat de toată lumea mondenă de la noi. ”La televizor sunt una, în viața personală alta, iar acum, alta”.

Bianca Pop s-a lăsat de băut

”Sunt acasă, la mama. La Marghita, în Bihor. Nu mai aveam acte, le pierdusem, nu mai aveam carduri, le-am pierdut și pe alea. Dar acum sunt cuminte, m-am retras. Nu, nu am niciun iubit, nici nu îmi trebuie acum, vreau un bărbat serios. Nu e vorba că nu mă tot caută unii sau alții, dar eu vreau un bărbat care să mă caute doar pe mine, nu pe toate din listă”, ne-a explicat Bianca Pop. Mai mult, ea a recunoscut că a scăpat de problemele pe care le avea: ”Am decis să stau departe o vreme. Nici nu mai beau, gata, m-am liniștit”.

Bianca Pop, abuzată de interlopi, în București

„M-au sunat niște persoane, din cinci s-au făcut 35. Ne-am distrat, am băut. Mi-au pus un <cadou> în pahar. Mi-au furat banii din portofel, mi-au furat telefonul. Două zile și două nopți n-am mai știut de mine. Nu am fost violată, nu am fost bătută, am fost drogată. M-au pus să fac aceste chestii. Am ajuns să nu mai știu de mine. Tremuram de frică. Mi-a fost foarte rău, voiam să mă sinucid, plângeam chiar și după cațelul meu. Am refuzat internarea că am vrut să merg și la poliție, și la IML, dar nu am reușit”, a dezvăluit Bianca Pop despre ceea ce s-a petrecut acum câteva săptămâni și explicând, astfel, motivele pentru care a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală.