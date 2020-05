In articol:

Dan Lăzărescu a murit luni, 11 mai, la vârsta de 49 de ani, în urma unui stop cardio respirator. Fostul arbitru a fost găsit mort în baie de către fiica sa și imediat după ce s-a aflat trista veste, în mass media au circulat diverse speculații. Unele speculații au fost acelea că fostul arbitru ar fi fost abandonat de familie și ar fi fost găsit mort după 24 de ore. Aceste lucruri au deranjat-o teribil de tare pe fiica răposatului, care a decis să facă lumină în acest caz. deși i-a fost foarte greu să vorbească având în vedere situația dată, Antonia Lăzărescu a clarificat toate informațiile false care au apărut în mediul online.

Dan Lăzărescu găsit mort după 24 de ore?! Fiica lui spulberă orice speculații: „L-am găsit...”

"Bună seara, Andreea Lăzărescu mă numesc, fata fostului arbitru Dan Lăzărescu. Aş dori să fac lumină în cazul morţii tatălui meu. Tatăl meu nu suferea de o boala anume, un stop cardio respirator i-a fost fatal. Este greu sa vorbesc despre cele întâmplate, dar este cazul. Nu este adevarat că l-am găsit după o zi. L-am gasit chiar în acele momente pentru că am simțit. Şi fac acest anunţ pentru ca vreau să evit să mai apără orice fel de speculații.

Tatăl meu, în ultimele 2 zile de viaţă nu mai vorbea cu nimeni la telefon în afară de mine şi de mama lui. Duminică seară am fost la el pentru că nu răspundea la telefon, am vorbit cu el, am intrat in locuință. Îi era rău, dar nu exagerat.

Am plecat acasă spunându-mi că mă va suna în următoarea zi, luni. În ziua de luni am fost la el, dar nu a mai răspuns, am încercat să intru în casă nu am reuşit fără echipajul de poliţie. Data şi ora decesului au fost : 'LUNI, 11 MAI, ORA 22:00'. Este cumplit prin ce trecem eu şi familia mea. Suntem îndurerați, total distruși", este mesajul integral transmis de fiica fostului arbitru, potrivit Click!

Cine a spus că Dan Lăzărescu a fost găsit după o zi de la deces”Cred că trecuse cel puțin o zi de când decedase până când l-au găsit. Lui Basarab Panduru nu i-a mai răspuns de sâmbătă la telefon și, într-un final, a mers fiica lui cu cei de la SMURD și l-au găsit.

A fost un arbitru înalt, dar acest lucru a dus și la problemele lui la coloană, chiar dacă a făcut gimnastică de specialitate. Fuma foarte mult în ultima perioadă, probabil că și acest fumat exagerat a dus la acest deces. Mâine se va pare că va fi înmormântarea, dar, din păcate, cu această stare de urgență, nu vom putea fi alături de el”, a declarat, marţi, Cristi Balaj la ProX.

Cine a fost Dan Lăzărescu

Dan Lăzărescu, socotit unul dintre cei mai promițători arbitri ai generației sale, s-a retras la doar 35 de ani din cauza unor dureri insuportabile de spate. În decursul anilor, acesta s-a confruntat cu problemele de sănătate, după cum chiar el a mărturisit în cadrul unei emisiuni la Telekom Sport, în urmă cu mai bine de doi ani. A suferit trei intervenții chirugicale la coloana vertebrala, iar recuperarea a fost, de fiecare dată, una dificilă.