Dan Negru s-a iubit cu Andreea Marin? ”Am iubit împreună” Ce dezvăluiri a făcut în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

In articol:

Mereu discret cu viața sa personală, chiar și în perioada în care era necăsătorit, Dan Negru nu a fost cuplat prea des cu vedetele cu care a lucrat, și care nu au fost puține. Și totuși, la un moment dat, s-a spus că el și Andreea Marin ar avea o relație.

Întrebat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” dacă s-a iubit cu Andreea Marin, Dan Negru a spus că între el și vedeta tv nu a fost decât o relație profesională. (Citeste si ce a spus Dan Negru despre prezența sa într-o emisiune la Kanal D )

Andreea Marin si Dan Negru au fost colegi in TVR

Citeste si:Denise Rifai se dezbracă de secrete! Prezentatoarea TV face mărturisiri emoționante din viața personală: „Mi l-am dorit foarte mult. Parcă e copilul meu”

Citeste si: Cum a fost mutat un bloc din Bucureşti, cu locatarii în el. Nu au fost oprite alimentarea cu apă sau energie electrică! Imagini uluitoare - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

”Am lucrat cu Andreea o bună perioadă de timp în firma domnului Lazarov (n.red. Valeriu Lazarov), unul dintre cei mai mari oameni de televiziune din România, și am iubit împreună job-ul ăsta. Și eu, și Andreea, și Cosmin Cernat și Raluca Moianu, iar domnul Lazarov a știut cumva cum să ne contamineze. Un profesor bun nu e ăla care te învață, ci ăla care te contaminează. Nu a fost nimic între noi, Andreea are copiii ei, eu am doi copii”, a explicat Dan Negru, relația lui cu Andreea Marin. (Vezi si cum arata familia lui Dan Negru )

Citeste si:Dan Negru, la un pas să cumpere cele mai mari posturi de televiziune din România. „Cu tot cu Esca, Stoiceasca şi Süleyman”

Dan Negru, despre Andreea Marin și Mihaela Rădulescu

Pe de altă parte,Dan Negru a spus în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D că Andreea Marin și Mihaela Rădulescu sunt, din punctul său de vedere, două dintre cele mai importante vedete tv de la noi.

”Andreea e unul din oamenii importanți, care a lăsat urme în televiziunea din România. Am lucrat cu multe prezentatoare de televiziune, două sunt extraordinar de generoase. Am prezentat cu ambele: Andreea e una dintre ele, cealalaltă de care îți spun e Mihaela Rădulescu. Sunt două prezentatoare generoase pentru că pe tine, ca și coprezentator te fac să te simți bine, nu sunt ca acelea care vor mereu să iasă în față, care sunt agresive în fața publicului”, a mărturisit Dan Negru la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.