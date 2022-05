Dan Negru și Dan Diaconescu, surpriză pentru toată lumea: „Nici nu știți ce pierdeți”

In articol:

În urmă cu mulți ani, Dan Diaconescu făcea furori cu emisiunile pe care le modera, însă de ceva vreme el stă departe de luminile reflectoarelor, însă, chiar și așa, se pare că o duce desul de bine. În această dimineață, Dan Negru și fostul patron de la OTV s-au întâlnit și au stat de vorba, așa că prezentatorul TV a decis să împărtășească cu fanii lui

din mediul online acest moment savuros și o parte din discuția pe care a purtat-o cu Dan Diaconescu.

Dan Negru și-a înștiințat fanii că s-a întâlnit cu Dan Diaconescu în această dimineață, însă nu pentru a pune la cale proiecte comune, așa cum s-ar putea specula, ci, pur și simplu, au savurat câteva momente plăcute de discuție, menționând că Dan Diaconescu a fost uitat de foarte mulți colegi din breasla lor.

Dan Negru, întâlnire cu Dan Diaconescu

În perioada în care Dan Diaconescu era urmărit de o mulțime de telespectatori, i-ar fi spus lui Dan Negru că televiziunea din România, mai devreme sau mai târziu, va prelua modelul postului său de televiziune.

Sceptic la vremea aceea, Dan Negru recunoaște acum că fostul patron de la OTV avea dreptate, având în vedere subiectele prezentate zi de zi pe micile ecrane care, în majoritate, seamănă foarte mult cu conținutul promovat de Dan Diaconescu acum mulți ani.

„Am stat la o vorbă cu Dan Diaconescu.

Așa, de dimineață.

Ca să nu apară speculații, nu facem nimic împreună, nu avem niciun proiect comun.

Doar la o vorbă, pur și simplu. Sunt mulți din breasla noastră care i-au uitat nr de telefon in anii ăștia.

Acu' vreo 20 de ani mi-a spus ca vrea sa OTVizeze televiziunile din România.

Am râs atunci, neîncrezător.

Dați o tură pe telecomandă.

Nici nu știți ce pierdeți.

Azi am recunoscut că i-a ieșit otevizarea..🤔”, a scris dan Negru pe Facebook.

Cum au reacționat fanii?

Majoritatea fanilor au fost de acord cu ideea emisă de Dan Negru, mărturisind că îl admiră pe Dan Diaconescu pentru cum de a putut să reușească la vremea aceea să captiveze atât de mulți oameni cu emisiunile sale, chiar dacă subiectele abordate nu erau de cea mai bună calitate.

„Un jurnalist inspirat, care a reușit să facă o audiență colosală într-un spațiu modest, reușea să adune la un loc tot circul si pâinea, mahalalelor, reușea să facă bani, dar mai ales a reușit să o facă pe mama (86 de primăveri) sa-l urmărească până dimineața, de stăteau găinile nemâncate 😄😄”, „Bravo Dan Diaconescu, felicitări Dan Negru!!”, „Dan Diaconescu a pus piatra de temelie la ceea ce urma să se construiască, dar nu înseamnă ca a fost un lucru bun, dimpotrivă. Păcat ca i au suflat alții afacerea!”, „Doua persoane de televiziune foarte buni profesioniști, va mulțumesc ca existați și sper într-o revenire, meritați!!”

„Va doresc sănătate, bucurii și noi realizări!”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.