Dana Budeanu a izbucnit în lacrimi în direct! Imaginile care au șocat-o: „Așa arată sfârșitul lumii”

Dana Budeanu este revoltată atât pe autorități, cât și pe Biserica Ortodoxă şi pe Patriarhul Daniel. Celebra creatoare de modă a fost invitată în cadrul unei emisiuni televizate, unde a vorbit despre perioada dificilă prin care trece România. Vedeta a fost surpinsă într-un moment cum rar a mai fost văzută.

După difuzarea unor imagini, în care o tânără strigă de durere în curtea unui spital din Târgoviște, în timp ce mama sa decedată de Covid-19 era băgată în saci negri de plastic şi apoi sigilată într-un coşciug.

„Stiti ce se intampla? Oamenii in cele mai grele perioade ale vietii s-au strans la biserica. Asa suntem noi, mai de c***t decat progresistii, mai handicapati. Nici in razboi nu se intra in biserica oricum, exista o limita. Pe oameni daca ii chema preotul la biserica, oamenii se duc. Unde au fost preotii si unde a fost biserica anul asta? Noi suntem asa pentru ca biserica si preotii ne-au abandonat. Pentru ca siungurul refugiu al oamenilor simpli este biserica.

Iar ei ne explica ca sa ne vaccinam? Lasa-ma, ba, ca se vaccineaza cine vrea. Pe mine nu ma intereseaza ca Patriarhul isi face poze cu presedintele. Pe mine ma intereseaza oamenii care urla in curtile spitalelor. Sa pui tu mana pe mama mea, sa te porti asa, sa imi arunci mama? Pai ii taiam pe toti. Si unde sunt preotii? Unde sunt azi, de ce nu erau in curtile spitalelor?

Au asteptat ordin de la Vlad Voiculescu? Au stat la mana lui preotii, patriarhul, asta a ajuns biserica? Sta la mana uneia secratar de stat, imputernicita de nu stiu cine dracu? Sunt oameni care urla in curti langa morti. 100.000 de oameni, familiile celor morti au permis asta, d-aia suntem aici”, a declarat Dana Budeanu.

Dana Budeanu, în lacrimi după ce a văzut un videoclip șocant cu o tânără care suferea după moartea mamei sale, infectată cu noul coronavirus [Sursa foto: Captura Video]

Dana Budeanu a răbufnit la adresa autorităților: „Este sfârșitul lumii”

Dana Budeanu s-a arătat nemulțumită de măsurile luate de autorități în această perioadă, precum și de modul în care a decurs și decurge campania de vaccinare în România.

„E un r***t de virus, statul trebuia sa ne invete cum sa traim cu el. Cum altii pot? Poate suntem prosti, dar ii sunam pe aia sa vina sa ne invete. Ei cum pot sa mearga si la munca, sa mearga si in parc, si la restaurant? Sunati-i p-aia, nu stam un an de zile si sa vedem asa ceva? Este sfarsitul lumii, asa arata sfarsitul lumii, cum ati vazut in aceasta filmare. N-ai cum sa suporti asta, dai foc, nu poti sa accepti asta.

Haideti sa iesim toti maine, 10 milioane, sa ne ducem d***u toti deodata, ca asteptam de un an solutia. Ce solutie, vaccinatul? Pai ce vaccinat, ca aia vaccinati in ianuarie in iunie expira. Pai Anglia si Israel, care tot tipa rezistii, aia au luat si au vaccinat pe toti deodata, asa se face imunizare in masa. Nu sa vaccinezi 3 acum, 3 luna viitoare. Sa vina Gheorghita sa ne explice. Pai asa nu se face nicio imunizare, sunteti handicapati?”, a adăugat Dana Budeanu.