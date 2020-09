Dana Budenai, în lacrimi la tv![Sursa foto: Captură YouTube]

Celebra Dana Budeanu, surprinsă într-o ipostază cum rar a mai fost văzută. Criticul de modă a fost invitată în emisiunea lui Mihia Gâdea, unde a arătat o altfel de latură a ei. Dana Budeanu a deschis un subiect, pe care îl consideră respectat prea puțin în țara noastră. Ea susține că are o sensibilitate, chiar obsesie, pentru bătrâni și nu sportă să-i vadă pe stradă cu măștile pe față.

„Nimeni nu vorbește despre bătrâni. Eu am o obsesie pentru bătrâni pentru că tatăl meu are 88 de ani, nu este bătrân este mai tânăr decât mine în toate cele. Am o sensibilitate, nu suport să văd pe stradă oameni în vârstă cu măști, care abia merg și sunt atât de batjocoriți”, a declarat Dana Budeanu.

Dana Budeanu, în lacrimi când s-a gândit la tatăl ei: „Arăta ca un om bolnav”

Întrebată de Mihai Gâdea dacă i-au dat lacrimile, Dana Budeanu a negat, însă emoțiile au copleșit-o și a început să plângă. Cu lacrimi care îi curgeau pe obraji, crticul de modă a început să povestească despre momentul în care și-a văzut tatăl pentru prima oară cu mască.

Dana Budeanu susține că statul ar trebui să facă bătrânii să se simtă în siguranță[Sursa foto: Captură YouTube]

„M-am gândit la tata, când l-am văzut prima dată cu mască, în fața casei. Arăta ca un om bolnav. Fiecare alege să trăiască cum vrea, nu suport bătaia de joc a persoanelor în vârstă. Îmi cer scuze pentru prosteala asta! Eu cred că o nație care nu-și respectă bătrânii este zero. Am locuit peste șase ani în marea Britanie. Acea nație are un cult pentru bătrâni, îi adoră, îi venerează. Bătrânii au trecut prin foarte multe lucruri”, a spus Dana Budeanu la emisiunea prezentată de Mihai Gâdea.

Dana Budeanu susține că autoritățile din orice țară ar trebui să facă totul pentru a introduce un sentiment de siguranță în viețile bătrânilor. (Citeste si: Ce înălțime are, de fapt, Dana Budeanu, cel mai aprig stilist al vedetelor)