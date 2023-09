Dana Criminala îi dă replica lui Leo de la Strehaia: "Sunt balivernele lui". Bruneta răspunde în fața acuzațiilor făcute de afacerist în mediul online | EXCLUSIV

In articol:

Relația dintre Dana Criminala și Leo de la Strehaia a ajuns la final. Focoasa brunetă a depus deja actele de divorț și își dorește să se despartă de celebrul afacerist.

Înainte ca vestea divorțului să fie publică, Leo de la Strehaia a făcut un Tik-Tok în care i-a adus mai multe acuzații brunetei, dar a făcut și o serie de afirmații controversate.

Dana și Leo s-au căsătorit în 2016, povestea lor de iubire fiind una plină de năbădăi. Înainte ca Leo să fie arestat, Dana și-a dorit să se despartă de el, însă nu a mai continuat demersul divorțului. Mai mult decât atât, ea a și oprit acțiunea, la insistențele afaceristului.

În timpul în care Leo de la Strehaia a fost încarcerat, Dana Criminala povestește că i-a fost alături. Deși existau probleme și înainte ca bărbatul să ajungă la penitenciar, vedeta a renunțat să mai divorțeze. Ea a povestit că la acel moment afaceristul ar fi insistat foarte mult să oprească acțiunea, tocmai pentru că el se afla în spatele gratiilor și își dorea ca fosta parteneră să-l susțină.

Acum însă lucrurile s-au schimbat, iar bruneta a decis să pună punct mariajului cu Leo de la Strehaia. Înainte ca Dana Criminala să anunțe despărțirea prin divorț, Leo a făcut un Tik-Tok care a ajuns imediat viral în mediul online. Acesta i-a adus mai multe acuzații fostei partenere și susține că a stat alături de el doar când a fost bine.

Ce spunea Leo de la Strehaia despre Dana Criminala

În tik-tok-ul postat în mediul online, Leo anunța despărțirea de fosta parteneră, însă venea și cu numeroase afirmații controversate cu privire la această. Bărbatul susține că Dana ar fi fost alături de el doar în momentele bune și ar fi preferat acum să-l lase pentru animalele pe care le are la ea acasă, în gospodărie.

"Dana, să-ți vezi de treaba ta! Eu vă spun sincer, prieteni! Mi-e și rușine să vă spun! Eu nu mai pot să fac nimic pentru că sunt bolnav. Dana a vrut să-mi dea „maratoane” pentru că vrea pulpă de vițel toată noaptea. Ați înțeles?", a spus Leo de la Strehaia, în mediul online.

Acesta și-a continuat discursul, explicând că Dana Criminala ar fi vrut să-i fie alături doar la bine și doar în momentele în care nu aveau nicio grijă din punct de vedere financiar.

"Dana voia numai la bine și când era cash mult. Problema e că dacă pe mine mă lasă Dana voi fi cel mai șmecher bărbat. Voi fi cel mai bine bărbat, dacă eu scap de Dana! Dana m-a lăsat într-un moment în care îmi este foarte greu, cu vederea îmi este foarte greu, cu picioarele umflate. Ea s-a gândit să pună stop relației pentru că eu sunt bolnav.

Acum sunt amărât, nu mai am bani. Pentru că ea are niște câini, niște pisici, are responsabilitate, care trebuiesc îngrijite. Problema e că dacă eu nu mai am bani trebuie să-i întrețină ea singură. Sunt de acord cu decizia ei", a completat Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia [Sursa foto: Facebook]

Dana Criminala îi dă replica lui Leo de la Strehaia

La scurt timp după ce clipul lui Leo de la Strehaia s-a viralizat, jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura cu Dana Criminala, pentru a afla ce spune vedeta despre afirmațiile fostului său soț. Aceasta mărturisește că aceste gesturi au fost unul dintre motivele care au condus la divorț.

Mai mult decât atât, Dana susține că este deja obișnuită cu denigrările pe care omul de afaceri i le-a adus în spațiul public și spune că ar fi vorba despre o strategie la care recurge ori de câte ori încheie o relație.

"Sunt exact balivernele lui. Problema este că în ultimii trei ani, exclud acei ani în care a fost la penitenciar, mă refer și la anul care a fost înainte, în care tot așa am fost despărțiți pentru că intentasem divorțul, el stătea la Strehaia, eu stăteam la mine, deci am mai vorbit telefonic de câteva ori, tot pentru a încerca o împăcare, dar făcea aceleași lucruri.

Eu sunt conștientă că și dacă m-aș împăca cu el, ar sta un timp foarte scurt liniștit cum ar trebui să fie și ar lua-o de la capăt. El este egoist. Nu-l interesează decât de el și ai lui și atâta tot. Într-o căsnicie trebuie să fim doi și să fie cu totul altceva", a povestit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Leo de la Strehaia și Dana Criminala [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Dana Criminala despre afirmațiile lui Leo referitoare la bani

În clipul viral în mediul online, Leo de la Strehaia susține că vedeta a fost alătur de el doar la bine și la "cash mult". Pe de altă parte, Dana Criminala are un alt punct de vedere cu privire la această situație și explică faptul că i-a fost alături fostului soț chiar și în momentele în care nu o duceau deloc bine din punct de vedere financiar.

"Ceea ce spune el referitor la bani, nu are habar de acest lucru. În toți acești ani eu m-am descurcat efectiv singură și pot să spun să am avut destul realizări fără nicio contribuție financiară din partea lui așa că lucrul acesta cu cașcavalul este un SF. El nu mai are bani de foarte bun timp.

Și acesta a fost un lucru care a contribuit la divorț, pentru că atâta timp cât tu ești căsătorită și ai un soț, este normal să-ți ofere un suport financiar. Adică despre ce vorbim?! Eu am stat cu el de foarte mulți ani, când el nu mai avea niciun ban.

Nu am fugit atunci, am stat lângă el și ne-am văzut de treaba noastră, dar pentru acest lucru nu am avut nicio mulțumire. L-am susținut și la penitenciar cât am putut, am fost la el de atâtea ori, pe cheltuiala mea", a mai dezvăluit Dana Criminala, pentru WOWbiz.ro.

Dincolo de aceste aspecte, Dana Criminala este nemulțumită de faptul că Leo de la Strehaia nu își respecta regimul alimentar pe care ar fi trebuit să-l urmeze din cauza problemelor de sănătate, iar acesta ar fi fost un alt motiv ce a dus la separare.

"După ce a ieșit din penitenciar, chiar am locuit o perioadă împreună la băiatul lui, tocmai pentru a-i putea supraveghea regimul alimentar, partea medicală, dar nu cooperează în niciun fel și din contră are și aici niște manifestări de te face să te simți ultimul om.

Când ești undeva, în locuri publice, are niște ieșiri necontrolate, te pune într-o situație penibilă", a mai dezvăluit ea.

