Dana Nălbaru și Dragos Bucur nu-și duc copiii la școală. Care este motivul din spatele alegerii lor și cum îi educă pe minori: ”Nu au avut nicio traumă, am procedat corect”

Dana Nălbaru, artista în vârstă de 45 de ani, și Dragoș Bucur, de 44 de ani, s-au căsătorit în anul 2005, iar acum formează una dintre cele mai discrete și solide familii din lumea mondenă.

De când sunt un cuplu, cei doi au devenit părinții unei fete și ai unui băiat, însă au decis să își mai mărească familia cu un copil, astfel că Roxana, fata mijlocie, a

ajuns în casa lor la vârsta de cinci ani, fiind adoptată.

Dana Nălbaru, mândră de educația pe care le-o oferă copiilor ei

Însă, deși ei sunt o familie fericită și unită, nu puțini au fost cei care i-au criticat pe cei doi soți. Și asta pentru că Dana și Dragoș au decis să nu-și înscrie copiii la școală.

Astfel, cei trei, Sofia, 16 ani, Roxana, de 9 ani și Kadri în vârstă de 6 ani învață în sistem ”homeschooling”, părinții lor fiind cei care îi pregătesc în anumite domenii.

Artista spune că școala nu îi ajută pe cei trei, fiind mult mai avansați decât alți copii de vârsta lor, ceea ce o face să creadă că a luat decizia corectă și că ceea ce le predă este mai mult decât suficient.

Exemplu vine de la mezinul familiei, care a început să învețe încă de la o vrâstă fragedă. Așa se face că acum știe deja să scrie, să citească, ba chiar e foarte bun și la matematică, chimie și biologie. Iar acum, după ce a învățat de unul singur o limbă străină, ușor, ușor, fosta solistă, care spune că începe să se simtă depășită, îl îndrumă spre a-și pune bazele și în geografie, istorie și filosofie.

„La 3 ani a învățat în două ore să scrie alfabetul cu litere de mână. La 6 ani citea deja o carte pe zi. Din aceea fără poze. După o săptămână cartea aceasta de gramatică e aproape gata. La matematică, fizică, chimie și biologie e deja avansat. Am început cu el geografia, puțină istorie și filosofie. Engleză a învățat singur. Încep să mă simt depășită. Nu mă dau mare, tot caut soluții să-l pot ajuta în nevoia lui de cunoaștere”, a spus Dana Nălbaru, notează Click.

În aceste condiții, soția prezentatorului spune că școala nu îl ajută deloc pe fiul ei. Pentru anii săi, Kadri este foarte avansat, iar sistemul nu-i permite să fie înscris în clase mai mari. Mai mult decât atât, subliniază vedeta, copilul nu suferă de vreo boală, ci pur și simplu este selectiv cu oamenii, tocmai de aceea nici nu-i place să fie înconjurat de foarte multă lume.

”Școala, așa cum e ea organizată, nu îl ajută, e prea avansat pentru vârsta pe care o are și nu îl primesc la clase mai mari, iar lui nu-i place să stea între mulți oameni. Nu e autist, e selectiv cu oamenii, un copil cu o capacitate de învățare absolut uriașă”, a mai mărturisit fosta solistă.

Mai mult decât atât, deși cei trei copii au o vârstă fragedă, Dana Nălbaru susține că are discuții de oameni mari cu cei. Așa se face că toți trei, chiar și mezinul familiei, ia parte la lecții ce țin de venirea pe lume a unui copil, despre corpurile umane și transformările prin care trec de-a lungul timpului, cunoscând astfel termeni ce țin de reproducerea umană.

„Băiețelul meu știe de la 3 ani că spermatozoidul fecundează ovulul. Avem enciclopedii, vorbim despre asta. La fel am făcut și cu Sofia. Nu sunt adepta secretelor. Iar ei nu au avut nicio traumă și niciun interes ieșit din comun pentru subiectul ăsta, deci consider că am procedat corect”, a mai menționat soția lui Dragoș Bucur.

Însă, cel mai important pentru cei doi soți este credința pe care le-o dăruiesc copiilor. Astfel, rugăciunile nu lipsesc din casa lor, cea mai mare dorință a părinților fiind aceea de a avea în continuare o minte sclipitoare pentru a-și putea îndruma copiii către fericire și împlinire.

„Vorbesc cu el despre viață și Dumnezeu și mă rog să primesc înțelepciune pentru a-l ghida încotro-i este drumul. Dar, dincolo de mintea sclipitoare, cel mai important e că duhul lui e nepătat și sper să-i rămână mereu curat. Dacă va fi așa însă nu depinde doar de mine, eu fac tot ce și cât pot pentru el… Mă gândesc de multe ori că un copil cum e copilul meu ar putea schimba lumea într-una mai bună, dar cel mai mult îmi doresc pentru el să fie fericit”, a mai precizat ea.