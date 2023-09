Dana, primele declarații după ce Leo de la Strehaia a ieșit din închisoare: "A fost o presiune foarte mare". Soția afaceristului vorbește despre starea lui de sănătate | EXCLUSIV

In articol:

Leo de la Strehaia a ieșit recent din închisoare, pentru familia afaceristului fiind un moment de mare bucurie.

Dana, soția acestuia, a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre tot ce s-a întâmplat în ultimele zile.

Soția lui Leo ne-a explicat și de ce afaceristul a ajuns de urgență la spital și cum a decurs întâlnirea dintre cei doi. Pentru familia afaceristului au fost momente pline de emoție, mai ales că nu știau dacă acesta va fi eliberat din închisoare, sau dacă se va face recurs la decizia instanței și va mai rămâne în spatele gratiilor pentru încă o lună.

Dana, primele declarații după eliberarea lui Leo de la Strehaia

Dana, soția lui Leo de la Strehaia, a vorbit despre eliberarea afaceristului, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Toată familia a așteptat acest moment și mărturisește că tensiunea a fost mare, mai ales că nu știau dacă oamenii legii vor face recurs la decizia instanței, iar astfel Leo de la Strehaia ar mai fi rămas în spatele gratiilor.

"Știam așa data când ar fi trebuit să iasă, dar nu era cu siguranță 100% că va fi așa pentru că se putea face recurs. Deci de la penitenciar se trimite hotărârea de eliberare, trecuse de faza aceasta și apoi urma să decidă Tribunalul, unde se aștepta să vedem dacă primește răspunsul favorabil.

I s-a dat și de la Tribunal, dar se putea face recurs. Știam așa data, dar se putea face recurs și am stat așa ca pe ace pentru că nu știam dacă se va face recurs sau nu. Dacă se făcea recurs, se mai amâna cam în jur de o lună și apoi ajungea din nou la Tribunal, dar totul a fost ok și a dat Dumnezeu și a fost eliberat, a ieșit cu bine(...) Toată lumea s-a bucurat, vă dați seama că abia așteptam și a fost așa o presiune foarte mare pentru că nu știam ce se va întâmpla, nu știam dacă îi vor da drumul sau nu.

Toți am stat ca pe jar din cauza acelui recurs, dar când am văzut că totul este ok vă dați seama că a fost așa o bucurie generală", a mărturisit Dana, pentru WOWbiz.ro.

Dana și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Captură YouTube]

Dana Criminala explică de ce Leo de la Strehaia a ajuns la spital după eliberare

La scurt timp după ce a fost eliberat, Leo de la Strehaia a ajuns la spital, acolo unde a fost nevoie să facă o serie de investigații. Programarea a fost realizată cu mai mult timp înainte, când acesta încă se afla în spatele gratiilor.

"La spital a mers pentru că trebuia să facă niște investigații. Făcusem programarea cu mult timp în urmă, cam de o lună o aveam așa făcută pentru că nu se poate face așa imediat, este foarte aglomerat și a trebuit să o facem de când era încă în penitenciar.

A făcut toate investigațiile, mai sunt unele probleme cu ochiul pentru că diabetul i-a afectat vedere și cu ochiul drept nu prea mai vede. Are momente când i se pune așa ca o pânză de păianjen pe ochi și nu prea mai vede, sunt momente scurte, apare această senzație și trece.

Ni s-a spus că este de la diabet, iar la spital s-a constatat că i s-a spart un vas de sânge în spatele retineri și va fi operat, dar este destul de dificil pentru că trebuie anestezie și el nu are voie din cauza operației pe creier pe care a făcut-o", a mai precizat Dana, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Dana și Leo de la Strehaia [Sursa foto: Captură YouTube]

Dana, toate detaliile despre prima întâlnire cu Leo de la Strehaia, după ce a fost eliberat

Deși nu a mers la penitenciar să se întâlnească cu Leo, Dana și soțul său s-au văzut la scurt timp, momentul fiind unul frumos. Aceasta ne-a dezvăluit că Leo a mers să-și vadă și familia din Strehaia, la scurt timp după ce a ieșit din închisoare.

"Am decis împreună cu Leo, mai ales că nu se știa ora la care aveau să îi dea drumul, formalitățile durează foarte mult, așa că de comun acord am luat hotărârea să așteptăm să iasă și apoi ne vom întâlni și așa cred că a fost cel mai bine. Acolo au fost toți ai lui și am spus că nu are rost să mai merg și eu, mai bine îi las pe ei să îl primească. Oricum noi ne văzusem și cu câteva zile înainte.

După ce a ieșit a stat și el cu ai lui, au fost undeva la un restaurant, au mâncat, iar ceilalți au plecat și atunci ne-am întâlnit și noi. Am stat două zile împreună, apoi am mers la spital și a făcut acele investigații, eu apoi am venit acasă pentru că nici eu nu puteam să stau foarte mult plecată.

A mers la Strehaia, era normal să se vadă cu toți ai lui, au petrecut acolo", a mai precizat Dana, soția lui Leo de la Strehaia.

