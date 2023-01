Fiul lui Leo de la Strehaia a dezvăluit ce s-a întâmplat în penitenciar, înainte ca tatăl lui să facă accident vascular. Familia afaceristului, nevoită să ia o decizie de urgență: "Ne-a spus: Ori așteptați două zile, ori riscați!"

In articol:

Leo de la Strehaia a fost la un pas de tragedie, după ce a suferit un accident vascular cerebral în penitenciar.

Starea afaceristului s-a agravat și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost și operat, în cele din urmă. Acum, la scurt timp de când a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, fiul lui a dezvăluit și ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte ca bărbatul să ajungă pe mâinile medicilor. Iată ce decizie importantă a fost nevoită să ia familia lui Leo de la Strehaia, pentru a-i salva viața acestuia!

Leo de la Strehaia s-a zbătut între viață și moarte: "Ne-a spus: Ori așteptați două zile, ori riscați operația și puteți să-i salvați viața"

Leo de la Strehaia a trecut prin momente cumplite. Cu două săptămâni în urmă, afaceristul a suferit un accident vascular, în timp ce se afla în spatiile gratiilor. Starea acestuia s-a agravat rapid, mai ales că bărbatul mai are și alte probleme de sănătate, cu care se confruntă de ani buni. Fiul lui Leo a dezvăluit abia acum ce s-a întâmplat cu tatăl său, înainte să ajungă pe masa de operație.

Alin de la Strehaia a mărturisit că afaceristul a fost internat pe secția de Neurologie și urmat inițial un tratament, care, din nefericire, nu a dat roade.

Leo de la Strehaia

Cum medicii au anunțat întreaga familie că bărbatul se află în stare critică, iar singura șansă pe care o mai are este intervenția chirurgicală, rudele au decis ca Leo să fie operat. Acum, el se simte mai bine, dar încă nu a fost externat, dat fiind faptul că încă se află în proces de recuperare: "În urma cu aproximativ 2 săptămâni tata a făcut un accident vascular de la stres, la nervi. Știți că el este o persoană mai sensibilă și se enervează, se stresează mai mereu. De la chestia asta și probabil și de la celelalte probleme de sănătate a suferit un accident vascular. A fost în stare gravă, acum e mai ok. A stat la Neurologie, 8-9 zile pe tratament. Tratamentul nu a avut niciun efect, adică nu i-a făcut nimic. Deja starea lui se înrăutățise. Stătea în pat, nu vorbea, nu se mișca. Apoi am stat de vorbă cu doctorul neurolog, care ne-a spus: 'Șanse nu are așa, pe tratament. În două zile, Doamne ferește, se poate întâmpla orice.' A zis: 'Nu are nicio șansă. Singura șansă este operația, dar și asta este foarte riscantă'. Ne-a spus: 'Ori așteptați două zile, ori riscați operația și puteți să-i salvați viața.'

Am stat, ne-am gândit, am vorbit cu Patroana (n.r. mama lui Leo de la Strehaia), apoi l-am întrebat și pe el dacă este de acord cu operația. Și a zis că da, doar să scape odată de problema asta, de dureri, așa cum a putut să vorbească. Vă dați seama, era o alegere grea. Și doctorul a zis sigur că nu sunt șanse, dacă nu-l operezi. Ce stres am tras, cât timp era în sala de operație! Ne gândeam la fel și fel de variante.

Ne-am rugat la Dumnezeu, am fost la biserici, peste tot. Până la urmă a ieșit din operație cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi a început să vorbească, așa puțin, față de cum era. Oricum, trebuie să mai treacă o perioadă, să-și revină complet, să poată să-și miște mâinile, picioarele. Să înceapă din nou să meargă, să-și mențină echilibrul. Dar e bine că a trecut peste pericolul acela, când ne-a spus doctorul că mai are două zile.", a povestit fiul lui Leo de la Strehaia, pe contul personal de Youtube.

Alin, fiul lui Leo de la Strehaia

Leo de la Strehaia este păzit în permanență de polițiști

Chiar dacă și-a revenit după operație, familia nu a putut să-l viziteze prea des pe Leo de la Strehaia. Fiul acestuia a dezvăluit că afaceristul este escortat de polițiști, iar rudele nu au acces în permanență în salon: "Noi încă suntem la spital. De atunci, de aproximativ două săptămâni, stăm aici. Am dormit prin mașini, vă dați seama, ce liniște aveam să dormim acasă, când știam că în orice moment se poate întâmpla orice. De revenit o să-și revină cu siguranță, acum a trecut puțin timp de la operație, trebuie să mai așteptăm.

De vizitat nu prea l-am vizitat, l-am văzut atunci, înainte de operație. Este cu escortă de la penitenciar, așa e legea, nu putem să-l vizităm noi când vrem. Important e să fie bine, nu contează că e arestat, că e poliția lângă el, important e să fie sănătos.", a mai spus Alin, fiul lui Leo de la Strehaia, în videoclipul postat pe Youtube.