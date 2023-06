Dana Roba a povestit de ce a plecat de acasă la 19 ani: "Era un om foarte violent". Vedeta a dezvăluit ce a trăit în casa părintească | EXCLUSIV

In articol:

Dana Roba s-a născut într-o familie pocăită, iar cel care a fost mai strict a fost tatăl său.

În trecut, invitată în platoul WOWbiz.ro, vedeta a vorbit despre regulile impuse în familie și momentele de fată rebelă pe care le-a trăit după ce a plecat de acasă, la vârsta de 19 ani.

Make-up artistul vedetelor a fost extrem de sinceră și a mărturisit, în urmă cu câțiva ani, că nu dorește nimănui să trăiască într-o familie pocăită, așa cum a fost a ei. Tatăl Danei Roba a fost extrem de strict în ceea ce privește religia și chiar ea l-a numit, în emisiunea Corneliei Ionescu, "un om violent".

După câțiva ani și câteva gesturi de fată rebelă, Dana Roba l-a descoperit singură pe Dumnezeu, iar din acel moment viața ei s-a schimbat radical. La câteva luni după ce s-a pocăit l-a cunoscut și pe Daniel, bărbatul care i-a devenit soț și care, ulterior, a fost arestat după ce a lovit-o pe vedetă cu ciocanul în cap.

Dana Roba, totul despre relația cu soțul ei

Dana Roba a mărturisit că s-a născut într-o familie pocăită, însă nu dorește nimănui să fie așa și a mărturisit că tatăl său era un bărbat extrem de strict, dar și violent.

Citește și: Narcisa Guță a renunțat la viața de lux și este îngropată în datorii! Ce se întâmplă cu ea, la câțiva ani după separarea de Nicolae Guță?

"Eu crescusem într-o familie de pocăiți, dar un fel de pocăiți altfel. Eu nu aș vrea să fie nimeni așa. Tatăl meu era foarte violent. El mereu spunea eu te-am făcut, eu te omor, trebuie să fii pocăit!

Ei, așa normal că am viața cea mai rebelă. Am avut o viață ok înainte, dar eram păcătoasă", a povestit Dana Roba, în 2020, la WOWnews.

La 19 ani a plecat de acasă, așa cum a povestit chiar ea și a urmat o perioadă în care a ales să fie mai rebelă, tocmai ca să le facă în ciudă părinților ei.

"Am făcut toate asta doar ca să îi fac în ciudă tatălui meu. Eu am mers la biserică până la 19 ani și la 19 ani nu l-am mai suportat efectiv pe tata și am plecat de acasă, dar nu am făcut absolut nimic rău, nu am dat în cap la nimeni", a mai explicat ea.

Citeste si: Jasmine, cea mai votată concurentă de la „Bravo, ai stil”! Deși a avut o ținută proastă, a ajuns pe primul loc în topul telespectatorilor- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Moscova trimite un avion în București, sâmbătă- stirileprotv.ro

Dana Roba [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum s-a schimbat viața Danei Roba după ce s-a pocăit

La rândul său, după perioada în care a fost mai rebelă, Dana Roba a povestit că l-a cunoscut singură pe Dumnezeu și spunea că pocăința vine în suflet și nu felul în care te îmbraci sau te comporți.

Citește și: Ce reguli va trebui să urmeze Dana Roba, după ce va fi externată: "Tratamentul este unul foarte complex și de durată"| EXCLUSIV

"În momentul în care am avut eu întâlnirea mea cu Dumnezeu și cum îl văd eu pe Dumnezeu acum, consider că asta înseamnă o viață de om schimbat și de om pocăit. Pocăința înseamnă în suflet și nu în hainele de pe mine. Ok... să nu umblăm cu sânii pe afară(...) Atunci erau și alți ani, aveam 20 de ani", a mărturisit Dana Roba, în trecut.

Vedeta și soțul ei s-au cunoscut după ce s-au pocăit amândoi. Un apropiat a fost cel care le-a făcut cunoștință, iar în câteva luni s-au și căsătorit.

"Noi ne-am cunoscut după ce ne-am pocăit amândoi. Noi umblam prin aceleași localuri din Timișoara, dar noi doi nu ne-am văzut niciodată. Noi nu ne-am cunoscut decât în momentul în care un prieten comun de la biserică ne-a făcut cunoștință și noi deja aveam 7 luni de când eram la aceeași religie", a mai explicat ea.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba a fost externată în urmă cu câteva zile

În urmă cu câteva săptămâni, Dana Roba a trecut printr-un moment teribil. Vedeta a fost lovită cu ciocanul în cap de soțul ei, chiar în timp ce dormea. Make-up artistul vedetelor a ajuns de urgență la spital, iar medicii au făcut tot ce le-a stat în putere ca să îi salveze viața.

Citeste si: „Suntem în siguranță.” Cătălin Bordea a avut prima reacție în mediul online, după ce s-a vehiculat că el și Livia au divorțat- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 1 iulie 2023. Sărbătoare importantă în calendarul creștin-ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: Bergüzar Korel, protagonista serialului turcesc "1001 de nopti", reacționează în fața unor știri. Actrița nu a putut să lase momentul să treacă: "Fac rău copilului și familiei. Vă rog!"- radioimpuls.ro

Citește și: Primul mesaj transmis de Dana Roba de pe patul de spital! Se află în continuare în stare gravă, dar luptă pentru viața ei: „Numai Dumnezeu poate”

Vedeta povestea în trecut că l-a plăcut pe soțul ei instant și nicio clipă nu s-ar fi așteptat cineva ca Dana Roba să trăiască momentele de groază din apartamentul în care locuia alături de partenerul ei.

"Niciun medic nu mi-a garantat viață la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor.

Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață.(...)Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat.

Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort.(...) Când o să mă fac bine, o să vreau să dau ochii cu el, pentru că am fost o femeie foarte bună! Nu a muncit nicio zi din viața lui. Eu am muncit pentru toată lumea și am întreținut doi copii foarte bine! Fetele mele au fost la școli private.

Și când am considerat că nu mă mai iubește, în ianuarie, când am împlinit 7 ani de căsătorie nu mi-a cumpărat o floare! Și atunci mi-am dat seama că omul nu mă mai iubește și că nu mai vrea să continue cu mine. Și am zis ok, atunci am să bag divorțul. Și am băgat divorțul, pe cale amiabilă. Noi peste două zile înainte să mă bată aveam de semnat pe cale amiabilă la notar", a declarat Dana Roba pentru România TV.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!