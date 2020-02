Make-up artistul Dana Roba a analizat, pentru WOWbiz.ro, chipul unor vedete și a vorbit atât despre modul în care se machiază, dar și despre operațiile estetice făcute de acestea la nivelul feței.

Când a ajuns la Brigitte Sfăt, Dana Roba a făcut comentarii atât la modul în care aceasta se machiază, dar și la numeroasele operații estetice de la nivelul feței.

”Brigitte Sfăt este una dintre femeile de la noi care a exagerat cel mai tare cu operațiile la față și nu știu dacă a fost pe ”mocăngeală” sau nu. Bine, în pozele astea (n.red. de pe instagramul vedetei) este și mult photoshop și ne duce în eroare. Sprâncenele astea tatuate sunt groaznice, o îmbătrânesc.

Să explic de ce nu trebuie să te tatuezi la sprâncene: pentru că fizionomia ta se schimbă de la un an la altul, îți mai cade o falcă, iar ele rămân acolo, la fel. De aceea mai bine înveți cum să le aranjezi, să le machiezi, decât să le tatuezi.

Brigitte e foarte mult făcută la față, are pomeții exagerați”, a spus Dana Roba despre Brigitte Sfăt.

Brigitte Sfăt, despre operațiile la față ”Am toți mușchii ridicați”

Anul trecut, într-o emisiune tv, Brigitte Sfăt a declarant că a cheltuit o mica avere pe intervențiile la față și e foarte mulțumită de cum arată. ”Eu, pentru faţa mea dau toţi banii. Cred că am investit deja peste 30.000 de euro. Am ridicaţi toţi muşchii din faţă. Am 41 de ani, dar am faţa foarte întinsă, nu am niciun rid pe faţă“, a explicat Brigitte Sfăt în cadrul emisiunii.

Brigitte Sfăt, câte operații estetice are

Acum patru ani, Brigitte Sfăt, actuala doamna Pastramă, spunea într-un interviu pentru WOWbiz.ro câte intervenții a făcut pentru a arăta așa.

”Sunt mulțumită cum arăt acum și nu doresc să mai fac alte intervenții chirurgicale. Nici la buze nu mai vreau să-mi fac nimic pentru că nu se poate mai mult de atât. Ce am scos și s-a putut scoate… s-a scos… accept realitatea așa cum e. Acum, mă simt bine în pielea mea, dar nu pot să fiu falsă și să spun că nu mi-am făcut foarte multe lucruri. De obicei am de făcut foarte multe lucruri și atunci încerc să substitui lipsa de mișcare cu niște mici intervenții. Câte operații estetice mi-am făcut? Am implant mamar, la sâni, am implant de sprâncene, am o reconstrucție musculară la nivelul feței din cauza bioalcamidei pe care o aveam și un transfer de grăsime (și-a mărit posteriorul – n.r.). Sunt destule”, spunea Brigitte Sfat pentru WOWbiz.ro în 2016.