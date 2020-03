De câțiva ani, Dana Roba a decis să își schimbe total viața și să se îndrepte spre credință! ”Am făcut și eu nebunii, specifice vârstei, însă nimic rău. Din fericire, am realizat ce vreau cu adevărat, ce îmi doresc și Dumnezeu mi-a arătat drumul pe care trebuie să îl urmez”, a început să povestească bruneta într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro! Citeste si: Dana Roba a vrut sa o umileasca pe Loredana Chivu! A chemat-o la biserica ei, dar... Uite ce s-a intamplat cand au ajuns acolo

Dana Roba vorbește despre trecutul ei, plin de durități

Dana Roba are, acum, o familie frumoasă cu care se mândrește. ”Am un soț minunat, care, de patru ani, de când suntem împreună, mă iubește și mă respectă! Avem împreună două fetițe minunate, pe care le adorăm, și pot spune că sunt cu adevărat împlinită. Viața mi-a oferit un om bun lângă mine, copii și o afacere în domeniul make-up ce mă definește în aceste momente”, a spus Dana.

În ciuda faptului că viața ei este roz, Dana Roba nu uită nici trecutul, care, poate surprinzător pentru mulți, a fost unul extrem de dureros, plin de scene dure, mai ales din partea propriului părinte.

Dana Roba a povestit despre bătăile primite de la tatăl ei! ”Era brutal și nu accepta nimic, o vorbă sau vreo opunere”

În premieră pentru WOWbiz.ro, Dana Roba a povestit despre bătăile primite de la tatăl ei! ”Am crescut într-o familie de pocăiți, doar că un fel de pocăiți diferiți, stricți! Nu aș vrea să fie nimeni așa. Taică-miu foarte violent, el mereu îmi spunea, eu te-am făcut, eu te omor, trebuie să fii pocăită! Era brutal și nu accepta nimic, o vorbă sau vreo opunere. Atunci mi-am zis! Gata, nu vreau să mai trăiesc așa, și… normal că atunci m-am îndreptat spre viața aceea de rebelă.

Bine că nu am recurs la droguri, pot să spun că am fost chiar OK înainte de a-mi cunoaște soțul, dar, recunosc, eram păcătoasă. Am însă și o explicație! Acțiunile mele au fost ca un fel de răspuns la acțiunile tatălui meu! M-am comportat așa doar pentru a-i face în ciudă! Vorbesc sincer, pentru că eu am mers la biserică până la 19 ani. De atunci, nu l-am mai suportat efectiv și am plecat de acasă, asta am făcut, nimic altceva, nu am dat în cap oamenilor, nu am făcut rău cuiva, consider eu. În momentul în care am avut întâlnirea mea personală cu Dumnezeu, și cum l-am conceput eu, cum l-am înțeles acum, consider că asta este viața de om schimbat, om pocăit, nu ce am trait în copilărie și în adolescență”, a dezvăluit Dana.