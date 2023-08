Dana Roba, mai fericită ca niciodată, după ce s-a întors la meseria de make-up artist! Ce mesaj emoționant i-a transmis uneia dintre clientele sale: „S-a rugat pentru mine”

In articol:

Ceea ce i s-a întâmplat Danei Roba în urmă cu două luni nu mai este un secret pentru nimeni. Cazul ei a făcut înconjurul internetului și a șocat o lume întreagă.

Dana Roba, fericită că s-a întors la meseria de make-up artist

La câteva săptămâni de când a ieșit din spital, bruneta s-a întors în studioul ei de make-up și este mai fericită ca niciodată. Iată ce a mărturisit pe Instagram!

Dana Roba a trecut prin trauma vieții sale, după ce soțul ei a bătut-o cu bestialitate până a ajuns în comă. Bruneta a petrecut câteva săptămâni în spital, iar după ce a fost externată a decis să se întoarcă la job-ul ei de make-up artist, pentru a reuși să își întrețină fetele și să își continue tratamentele. Vedeta este extrem de fericită că a revenit la meseria ei și lucrează zilnic, iar dovada sunt imaginile postate pe pagina ei de Instagram. Recent, aceasta i-a scris un mesaj unei dintre clientele ei, care s-a rugat ca ea să se refacă și să o machieze în ziua nunții sale. Dana este deja la al treilea weekend de când lucrează și este mai fericită ca niciodată.

Citește și: „Iubire” Dana Roba, cea mai norocoasă femeie alături de noul iubit! Make-up artista a fost răsfățată cu un cadou de milioane din partea bărbatului

„ Dariana este una dintre miresele care s-a rugat pentru mine, și a crezut ca Dumnezeu mă va face bine până în ziua nunții ei. După doar 7 săptămâni de la nenorocire, m-am întors la job, cu brațele deschise. Iubesc atât de mult viața de make-up artist. Este al 3-lea Weekend de când lucrez și simt cum Dumnezeu îmi da putere in fiecare zi.”, este

mesajul postat de Dana Roba pe Instagram.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS! A fost decretată starea de urgenţă în Rusia- stirileprotv.ro

View this post on Instagram A post shared by Daniela Roba Make up artist (@danielarobamakeupartist)

Dana Roba, despre momentul când s-a trezit din comă

Dana Roba a povestit în cadrul unei emisiuni prin ce clipe de coșmar a trecut atunci când s-a trezit pe patul de spital. Aceasta a trăit pe pielea sa un șoc imens și și-a imaginat cele mai negre scenarii, ba chiar a mărturisit că avea impresia că se află deja în sicriu.

Citește și: S-a aflat abia acum! Daniel Balaciu a vrut să-și pună capăt zilelor, la scurt timp după ce a atacat-o pe Dana Roba cu ciocanul: „A amenințat poliția din Timișoara”

Citeste si: „Nu am să mă uit la el, la ce să mă uit?! La un topor?!” Dana Roba și Daniel Balaciu urmează să fie puși față în față, după ce în urmă cu două luni a avut loc teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

„Cornelia Ionescu: Ce ți-a spus când ai deschis ochii?

Dana Roba: Mi-a zis că sunt la Terapie Intensivă. Mi-a zis o asistentă: "Bună ziua! Suntem la Terapie Intensivă. Îți place costumul meu? Spune-mi ce culoare e!". Și am zis că da, am început să plâng. Am început să plâng că sunt la Terapie Intensivă, mi se părea că mi-a spus că sunt în sicriu, așa grav mi s-a părut. Și am zis că vreau în salon.

M-au dus în salon. Șocul a fost prea puternic. Dacă îmi zicea că sunt în salon nu aveam treabă, putea să mă lase acolo încă o săptămână.”, a mărturisit Dana Roba în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de Youtube WOWnews .