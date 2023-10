„Nu știu ce m-aș face” Dana Roba a ajuns la spital în această dimineață! Beni, noul iubit, i-a fost alături în fiecare moment

In articol:

Dana Roba a ajuns, din nou, pe mâna medicilor, la aproape patru luni de la tragedia care i-a schimbat viața. Bruneta a fost însoțită de noul ei iubit, Beni care îi este alături la orice pas. Momentan nu se știe scopul vizitei la medic, însă cu siguranță Dana va împărtăși acest lucru cu fanii ei, atunci când va considera că este momentul.

Dana Roba, din nou pe mâna medicilor

Dana Roba a avut parte de o întâmplare tragică la începutul lunii iunie, atunci când soțul ei a lovit-o cu bestialitate până a ajuns în comă. Bruneta a avut nevoie de o perioadă destul de lungă pentru a se pune pe picioare, însă acum viața ei decurge la fel ca înainte. Chiar dacă se simte mai bine din toate punctele de vedere, aceasta mai are nevoie de câteva intervenții estetice, după cum anunța pe Instagram zilele trecute.

Citește și: Dana Roba a cedat în fața Parchetului, după confruntarea cu Daniel Balaciu! Nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat în sala de judecată și a izbucnit în hohote de plâns: „Să-ți fie rușine pentru ce ai făcut”

Citeste si: Fiica lui Mugur Mihăescu, Ivona, a fost cerută în căsătorie. Cine este viitorul ginerele al celebrului Garcea: „Ne-ați emoționat până la lacrimi”- kanald.ro

Citeste si: VIDEO- Ultimele imagini cu DJ Lalla! Cum a fost surprinsă tânăra cu doar două ore înainte de a fi găsită decedată pe plajă- stirilekanald.ro

În această dimineață, Dana a mers din nou la spital, însă nu a menționat motivul. Bruneta a fost însoțită de partenerul ei de viață, Beni, care acum îi este alături la orice pas. Make-up artistul a făcut o postare pe contul ei de Instagram în care arată că este la clinică.

Postare InstaStory Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba a chemat ambulanța

În urmă cu câteva zile, Dana Roba a avut nevoie de intervenția medicilor.

După ce a avut prima întâlnire cu Daniel Balaciu, cel care aproape a ucis-o, starea ei de sănătate s-a dereglat, căci s-a trezit cu amețeli și dureri foarte mari de cap. Aceasta a dezvăluit că acum este sub tratament și se simte mai bine.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: UPDATE/ EXCLUSIV: Pompierii încă intervin la incendiul din clădirea de lângă Maternitatea Giulești. În incintă se aflau probe importante ale Poliției în mai multe dosare. Ancheta este în desfășurare- stirilekanald.ro

Citeste si: Laurențiu Damian, tatăl lui Anghel Dămian, primele declarații despre nepotul său: "Nu pare încă foarte familiarizat cu treaba asta, dar poate că cer eu prea multe de el acum”- radioimpuls.ro

Citește și: Ce s-a întâmplat la grădinița unde merge fiica Danei Roba, în urmă cu câteva zile?! Bruneta a rămas șocată când a auzit ce i-a spus un coleg lui Celine: „Eu știu că tatăl tău a vrut”

„Eu nu vreau să mă mai agit și să mă enervez. Vreau să spun că de când am fost la confruntare, am rămas cu o durere foarte mare de cap, de coloană. Amețesc foarte tare, de la stresul ăsta puternic. Acum sunt sub un alt tratament. Ieri a fost ambulanța la mine acasă și mi-a dat un tratament. Nu am vrut să mă transporte la spital, am vrut să stau acasă. Mi-au dat un tratament și acum mă simt mai bine. Eu mă voi duce luni la control, vin la București. Vreau să mă programez la operația de reconstrucție. Viața mea va fi bine. Viața lui, în schimb, nu va fi. În curând i se va da sentința finală. Va fi nasol cu el, dar el și-a dorit să fie aici. Trebuie să plătească pentru ce a făcut”, a declarat Dana Roba pentru Fanatik.