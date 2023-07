Dana Roba vrea să scape de toate lucrurile din casă, care îi aduc aminte de fostul soț. Ce a decis să facă cu ele. Nimeni nu se aștepta la una ca asta: "Cât mai curând"

In articol:

Dana Roba a trecut prin coșmarul vieții ei, pe data de 5 iunie, atunci când a fost bătută cu bestialitate de către fostul ei soț, Daniel Balaciu. Bărbatul a atacat-o cu un ciocan în timp ce dormea, lovind-o de mai multe ori cu arma pe întreg corpul, însă cele mai multe lovituri au fost aplicate în zona capului, motiv pentru care bruneta a intrat direct în sala de operații, atunci când a ajuns la spital, suferind o intervenție chirurgicală care a

durat mai bine de 9 ore.

La acel moment, specialiștii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire tinerei sau, într-un scenariu mai pozitiv, medicii declarau atunci că dacă își va reveni, aceasta nu va avea o viață normală. Cu toate acestea, însă, doar o minune a făcut ca vedeta să se trezească din comă și să se pună pe picioare. Din păcate, însă, mai este mult până ca Dana Roba să fie recuperată complet, dar aceasta se bucură pentru faptul că este în viață, alături de fiicele ei. Își dorește să i se facă dreptate și vrea să ia toate măsurile pentru a uita complet de cel ce i-a făcut foarte mult rău, respectiv fostul ei soț, Daniel Balaciu.

Așadar, vedeta va începe cu lucrurile din casă, care îi aduc aminte de acest bărbat, pe care este pregătită să le doneze unei familii nevoiașe. În acest sens, Dana Roba chiar a făcut un anunț pe rețelele de socializare, spunând că va dona patul și dulapul din una dintre camerele apartamentului său.

„Dragile mele vreau să donez acest pat unei familii nevoiașe care are nevoie de acest pat și, bineînțeles, nu în ultimul rând, de acest dulap din această cameră. Acest dulap este nou-nouț, dulapul a costat în jur la 2.500 de lei, iar patul a costat 5.000 de lei, l-am luat anul trecut. Dacă vă place îmi puteți scrie în privat avem nevoie, cine va veni după el, să-și aducă și oameni care să-l desfacă, să-l împacheteze și să-l ducă acasă unde au ei nevoie. Cât de curând am nevoie pentru că vreau să schimb camera, nu mai vreau să am această mobilă în camera aceasta. Vor fi donate pentru o familie nevoiașă.”, a transmis Dana Roba, pe pagina personală de Instagram.

Dana Roba a anunțat că își va relua activitatea

În urmă cu câteva zile, Dana Roba a anunțat fericită că își va relua activitate și că va reveni la locul de muncă, mai precis în salonul de machiaj.

Anunțul vedetei a venit la scurt timp după ce medicii i-au scos bandajele de la mâinile care i-au fost aproape strivite în ”noaptea groazei”.

„Am o veste foarte bună, trebuie să vă spun, în exclusivitate, pentru toate fetele care s-au rugat pentru mine, vreau să vă spun că mi-au dat putere miile de mesaje, în acest weekend, cu mâna ruptă, am încercat să mă machiez singură... Toate fetele care au programare la mine în acest weekend, eu voi fi acolo să le machiez, pentru că eu sunt în viață, Dumnezeu mi-a dat viață, eu vreau să execut toate machiajele. Toate fetele care au programare în această vară, de vineri, de acum, se vor putea prezenta la programarea mea. Eu vă machiez cu mare drag, și dacă aveți evenimente, mă puteți suna. Când vor intra la mine în studio își vor da seama că Dumnezeu ascultă rugăciunea”, a spus Dana Roba în cadrul unui live pe Instagram.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]