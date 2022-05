Dana Rogoz, amintiri triste din ziua în care tatăl său a decedat: „Am început să plâng necontrolat”. Mărturia emoționantă a vedetei: ”El nu mi-a fost aproape”

In articol:

Fiecare apariție a Danei Rogoz este una marcată de zâmbete și stare de bine, fiind o femeie împlinită, soție și mamă a doi copii minunați, dar toate astea nu-i aduc alinare și azi. Și asta pentru că pe 10 mai, în urmă cu opt ani, avea să își dea ultima suflare tatăl ei, pierdere care a marcat-o îngrozitor pe actriță.

Deși a trecut aproape un deceniu de la nefericitul eveniment, Dana Rogoz nu poate șterge amintirea zilei în care tatăl său s-a ridicat la ceruri și a lăsat un gol imens în sufletul ei.

Opt ani de la moartea tatălui Danei Rogoz

Cu gândul la el, în cea mai neagră zi din an, Dana Rogoz s-a reîntors în timp și și-a amintit de ziua în care a împlinit 18 ani. Atunci, tatăl său, care a lipsit o perioadă de lângă ea, părinții vedetei divorțând cu mult timp în urmă, i-a dăruit un cadou special. Cadou a cărei semnificație actrița spune că a înțeles-o mult mai târziu, punându-l acum pe tatăl său pe un piedestal.

„Majoratul mi l-am făcut într-o discotecă din regie. Eram îmbrăcată cu o bustieră albastră «sexy», cu o fustă de blugi extrem de scurtă, dar «sexy», pe care o prietenă îmi cususe cifrele 1 și 8, și niște tocuri «sexy». Am primit atunci cele mai multe seturi de lenjerie intimă din viața mea, toate foarte «sexy». Tata mi-a oferit cadou o păpușă de porțelan. Mi-a spus că e o păpușă care compensează păpușile lipsă din copilăria mea, când el nu mi-a fost aproape. M-am emoționat pe moment, dar mai mult cu trecerea anilor. Tata e păpușa de porțelan din vitrine”, a scris Dana Rogoz pe rețelele de socializare, în dreptul imaginii cu părintele ei.

Ulterior, după o astfel de amintire emoționantă, Dana Rogoz a vorbit și despre ziua în care bărbatul a ajuns la Terapie Intensivă, dar și despre ziua în care, împreună cu frații ei, s-a pregătit de înmormântare.

Vedeta și-a amintit care a fost ultima dorință a părintele ei aflat pe patul de spital, dar și ce a mai rămas, de fapt, din cel căruia cândva îi spunea ”tata”.

Câteva obiecte, fotografiile pe care le-au făcut împreună, poveștile tată-fiică și amintirile de peste ani, atât i-a mai rămas Danei Rogoz de la tatăl său. Toate au dus la momentul respectiv la un amalgam de sentimente, trecând atunci de la episoade de râs isteric, la plânsete, întrebări fără răspunsuri, supărări și neliniște.

Trăiri pe care și acum, la 36 de ani, când gândul îi zboară la cel care astăzi zace în pământ, o năpădesc și o retrimit la vremurile din trecut, când familia era întreagă.

”Îl mutaseră pe secția de terapie intensivă cu o zi înainte. Dar mă rugase să îi aduc un iaurt din rezervă, așa că m-am întors în clădirea în care fusese inițial internat. Am intrat în încăperea aceea micuță, cu o hartă mare și fără televizor și m-am mirat că patul lui era strâns și noptiera golită. O doamnă în halat roșu a venit grăbită spre mine, pe holul spitalului, cu o pungă cu hainele lui, iaurtul și o banană. «Păi am înțeles că tot aici se va întoarce după ce iese de la terapie» – «Dacă iese, nu-i problemă domnișoară, imediat îi pregătim patul la loc». Am plecat plângând cu punga într-o mână. Tata e o pungă de plastic cu haine…

În supermarket, împreună cu frații mei, Radu și Andrei, dar și cu Monica, soția lui Andrei, cumpăram prosoape, farfurii, căni și mâncarea preferată a lui tata, pentru pomană. Frate-miu îi alesese o pereche de ciorapi noi și în drum spre casă de marcat am citit pe etichetă că erau «șosete antibacteriene». Ne-a bufnit râsul, d-ăla isteric, necontrolat. Dar când am ajuns să plătim, pe banda de supermarket, am observat un pieptăn micuț, nou, de pus în haina lui. Nu știam obiceiul și nu eram pregătită pentru detaliul ăla. Brusc, pieptănul ăla ridicol, care se mișca lent pe banda de cauciuc, mi s-a părut cel mai trist lucru din lume. Și am început să plâng, necontrolat. Tata e un pieptăn. Tata e în amintiri, e în poveștile mele, e în poze, e în cimitir, e în anumite obiecte care mă înconjoară, e în fleacuri, tata e în detalii. Pentru că tata a murit acum fix 8 ani” , a mai completat actrița.