Dana Rogoz, anunț trist pe internet: „E mai greu decât mă așteptam”. Ce se întâmplă cu unul dintre frații ei: ”Timpul nostru nu va mai fi niciodată la fel”

Dana Rogoz s-a făcut remarcată ca actriță, iar de când s-a căsătorit și a devenit mamă își ține fanii cu sufletul la gură și prin prisma multelor călătorii pe care le face în lumea întreagă.

Însă, deși este foarte deschisă atunci când vine vorba de viața sa profesională, actrița nu se raportează la fel și în ceea ce privește parte personală a vieții.

Fratele Danei Rogoz se mută în Lisabona

Chiar și așa, are grijă să publice fotografii de familie și să împărtășească cu lumea întreaga experiențele ei de mamă și soție, însă deși ea este super cunoscută, nu multă lume știe că vedeta mai are doi frați.

Despre cei doi, Dana Rogoz a vorbit în spațiul public de prea puține ori, însă mereu a demonstrat că legătura lor este una specială.

Iar acum, pentru că între ei are loc un moment ce implică mult dor, Dana Rogoz a publicat un mesaj de suflet pentru Radu.

Conform vedetei, fratele ei Radu urmează să părăsească România, fără a avea în plan să se întoarcă curând ori vreodată în mod definitv, astfel că ruptura dintre ei, cea fizică, este una inevitabilă.

Vedeta recunoaște că, deși ea mereu și-a susținut frații să își construiască o viață peste hotare, pentru un trai mai bun, acum că acest lucru se întâmplă, pare să o

afecteze mai mult decât ar fi crezut.

Mai mult decât atât, greul despărțirii nu-l simte doar actrița, ci și fiul ei. Vlad are și el o legătură specială cu unchiul său, iar plecarea acestuia în altă țară i-a adus deja lacrimi în ochi.

”Nici nu știu cum să încep... Hai să întru direct în subiect: unul dintre frații mei, Radu, pleacă din țară fără bilet de întoarcere. Pentru o perioadă de timp, nu se știe cât de lungă, va locui împreună cu prietena lui în Lisabona. Și deși eu am fost întotdeauna cea care i-a încurajat să plece, având job-uri care le permit să lucreze de oriunde din lume, acum că se întâmplă.... ah... e mai greu decât mă așteptăm. Sigur și fratelui meu îi e greu, deși nu o recunoaște. Dar și mie îmi e! Da, sună super egoist, îmi dau seama, dar gândul că fratele meu nu va mai fi în același oraș cu mine, că nu ne vom mai putea vedea așa, spontan, cum o făceam de câte ori aveam chef, mă întristează. Am tot amânat să mă gândesc la acest moment, să analizez ce simt, deși știam că plecarea se apropie. Rațional- mă bucur foarte mult și știu că e cea mai bună decizie pentru ei. Emoțional- hmmm.... Și cumva am înțeles ce simt în momentul în care Vlad m-a întrebat: "Și când se întoarce Dodo?", a scris Dana Rogoz în mediul online.

Acum, că plecarea lui Radu se apropie cu pași repezi, cei trei frați s-au reunit la o masa, au depănat amintiri, au povestit și și-au făcut planuri pentru următoarea lor întâlnire în formula completă.

Abia la iarnă se va întoarce fratele vedetei în țară, dar și atunci pentru un timp destul de scurt. Cu gândul deja la revederea de Crăciun, Dana Rogoz spune că este conștientă că odată cu această mutare de domiciliu, timpul petrecut cu fratele ei va fi mereu, chiar și în vacanțe, unul limitat.

”De revenit, va reveni de sărbători prima oară. Dar știu de pe acum că aceste întoarceri în țară, în vacanțe sau în anumite weekenduri, vor fi o alergătură și o sforțare de a bifa câte o întâlnire cu fiecare dintre noi, cei din familie, cu prietenii lui, hai și o bere acolo, hai și o masă dincolo și hai cine mă duce înapoi la aeroport. Adică timpul ăla al nostru nu va mai fi niciodată la fel. Chiar și când ne vom vedea, va fi sub presiunea "reîntâlnirii perfecte". Aseară ne-am văzut toți 3, frații, la cină de dinaintea plecării. Și am vorbit numai tâmpenii, așa cum facem de fiecare dată, fiind prea lași în a discuta în profunzime subiectul plecării. Nu i-am zis ce simt, că nu vreau să îl încarc și cu ale mele. Nu i-am zis nici că Vlad plânge de fiecare dată când își aduce aminte că Dodo pleacă. Dar sper din suflet să le fie bine amândurora acolo, să se adapteze rapid, să își facă prieteni și... să treacă repede timpul până la Crăciun”, a mai scris vedeta.