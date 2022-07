Dana Rogoz va realiza primul ei scurtmetraj. „Sper să nu dezamăgesc”

In articol:

Dana Rogoz este pe cale să dea lovitura în cinematografie! Vedeta a dezvăluit pe contul său de socializare că este regizorul și scenaristul unui scurt-metraj. Iată mai multe detalii.

Dana Rogoz realizează primul său scurt-metraj

Dana Rogoz a povestit luni pe social media ce proiect important îl are în desfășurare. Actrița este pe cale să își facă debutul în calitate de regizor și scenarist al propriului scurt-metraj. În aceeași postare, femeia a spus că merge la Viscri, locul unde se vor filma secvențele din marele ei vis.

"Acum vreun an jumate am scris un scenariu pentru un scurtmetraj. Ideea lui o purtam în minte de câteva luni bune și, la insistențele lui Radu, m-am apucat să o pun și pe hârtie. Mă rog, primul draft l-am scris de fapt pe telefon, în Notes, stând în autorulotă pe scaunul din dreapta, în drum spre Viscri. Am scris scenariul cu tot cu replici, din prima clipă, adică foarte aproape de forma în care se va filma. Mă gândeam că dacă lui Radu îi va plăcea, îl va putea regiza el. Dar iar la insistențele lui, dar și ale lui Claudiu Mitcu (regizor și producător, cu care am mai lucrat până acum 2 scurtmetraje), am luat hotărârea de a regiza chiar eu. „E scenariul tău, e viziunea ta. Am mare încredere în tine, Dana” mi-a spus Radu și mi-a dat aripi. Așa am început pregătirea scurtmetrajului", a fost mesajul atașat postării de pe contul ei oficial de Instagram.



Dana Rogoz a mărturisit că lucrează la primul său scurt-metraj! [Sursa foto: https://www.instagram.com/danarogoz/]

Postarea a strâns peste 4000 de aprecieri de ieri până azi, iar cei mai apropiați oameni, colegi de breaslă și prieteni, printre care Adela Popescu și Andreea Marin, i-au urat toate felicitările și i-au lăsat un gând bun în comentarii. Nici fanii vedetei nu au lipsit, care și-au arătat suportul imediat de la postarea Danei Rogoz.



Primele gânduri ale sale au fost ca opera cinematografică să fie regizată de soțul ei, însă bărbatul i-a oferit Danei încrederea necesară de a duce povestea pe umerii săi. Cât despre bugetul scurt-metrajului, actrița a dezvăluit care este sursa banilor pe care îi va finanța.

De unde are Dana Rogoz bani pentru scurt-metraj

Pentru a-și vedea visul cu ochii, Dana Rogoz trebuie să investească o suma frumușică în realizarea scurt-metrajului. Care este sursa bugetului?

Ei bine, actrița a recunoscut că bugetul filmului va fi susținut din partea ei de moștenire, lăsată de tatăl său. Mai exact, Dana, împreună cu cei doi frați, au vândut o garsonieră moștenită și au împărțit suma de pe urma imobiliarului la trei. Așadar, întreaga sa parte va fi distribuită în scurt-metraj.



Dana Rogoz a mărturisit că lucrează la primul său scurt-metraj! [Sursa foto: https://www.instagram.com/danarogoz/]

Dana Rogoz a fost extrem de transparentă cu oamenii care o urmăresc și o susțin, și de aceea a ales să dezvăluie sursa banilor pe care îi va investi în acest proiect.



"Mi se pare că voi da un sens acestor bani, că în felul acesta îmi va rămâne mereu ceva de la tata. Ei reprezintă așadar cea mai mare parte a bugetului, la care se adaugă fonduri proprii, mulți prieteni în echipa și câțiva sponsori care au sărit să mă ajute, pentru ca acest scurtmetraj să existe. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni. Acum sunt în autorulotă, așa cum mă vedeți, în drum spre Viscri, spre filmare. Să ne țineți pumnii, vă rog mult”, a declarat Dana Rogoz.







