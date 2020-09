Dana Rogoz este mamă de băiat și de curând, mama unei fetițe pe care a născut-o în plină pandemie. Dana își ține la curent fanii cu activitățile ei de zi cu zi și încă de aseară le-a spus fanilor că astăzi este ziua în care împlinește vârsta de 35 de ani.

In articol:

„269/366 Ultima zi de la 34 de ani. E momentul bilantului. Desi parca ma cuprinde o usoara stare de melancolie - cred ca de la simplu fapt ca implinirea celor 35 de ani se intampla, totusi, in pandemie -, recunosc ca sunt mandra de felul in care am trait la 34 de ani. A fost un an intens, cu foarte multe realizari si impliniri profesionale, cu surprizele si greutatile pandemiei, dar si cu imensa bucurie de a o aduce pe lume pe fetita mea. Ma uit la ei si stiu de ce sunt fericita”, a scris Dana Rogoz pe Instagram la o fotografie cu familia ei.

Pentru a celebra frumoasa vârstă pe care tocmai a împlinit-o, Dana Rogoz a postat o fotografie cu un look inedit.

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

„Opa! Azi m-am trezit ca am 35 de ani. Multumesc tuturor pentru urari si ganduri bune. Sa vi se intoarca inzecit!”, a scris Dana Rogoz în dreptul fotografiei.

Dana Rogoz și-a donat ziua de naștere. Le-a lansat o mare provocare fanilor

Astăzi, Dana Rogoz a petrecut de ziua ei alături de cei dragi. Actrița a lansat și o mare provocare de ziua ei

„Astăzi e ziua mea”, cânta Dana Rogoz în timp ce se plimba alături de Vlad și fetița ei.

„Mi-am propus ca de ziua mea să strâng bani pentru mai multe cauze. Una dintre ele se desfășoară chiar weekend-ul acesta, se cheamă raceforthecure. Vă invit în echipa generația Abracadabra. Un bilet de intrare în echipă înseamnă o testare gratuită a unei femei pentru prevenția cancerului”, a mai spus Dana Rogoz pe Instagram.