Dana Rogoz nu a trecut peste drama care i-a marcat copilăria. Vedeta povestește cum moartea tatălui ei a traumatizat-o și a maturizat-o în același timp. Vedeta își aduce aminte de clipele grele prin care a trecut la acea vreme, tocmai în momentul în care a devenit și ea părinte.

”Acum situația este sub control, dar până acum evitam să vorbesc despre asta, pentru că imediat plângeam. Acum să zic că accept, dar este greu. Moartea lui a venit așa într-o săptămână, iar doliul a fost mai lung pentru că trebuia să mă mobilizez pentru Vlad, care era foarte mic. Am tot amânat perioada de doliu, când eu aveam nevoie, de fapt, să spun că asta simt, că e dureros”, a spus Dana Rogoz în cadrul unei emisiuni TV.

Dana Rogoz s-a ales cu un obicei straniu

Dana Rogoz își plânge tatăl la câțiva ani buni după moartea lui. Relația dintre ea și părintele ei nu a fost mereu perfectă, pentru că ce doi s-au regăsit abia după ce actrița a împlinit 18 ani.

”Tata a fost absent o lungă perioadă din viața mea, după divorțul de mama. Abia după 18 ani relația noastră a început să se lege. Acum sunt foarte multe regrete. Există regrete pentru lucrurile pe care nu a apucat să le trăiască, nu și-a cunoscut nepoata, dar sunt și regrete pentru că nu am avut anumite discuții cu el. Oricum, eu l-am înțeles și l-am iertat, chiar dacă și astăzi îl mai judec pentru anumite situații”, a explicat actrița.

Dana Rogoz, ajunsă la 35 de ani, are un obicei neobișnuit. Actrița sărbătorește atât ziua de naștere a tatălui ei, cât și ziua de deces. Aceasta îi scrie o scrisoare, pentru a se elibera de toate gândurile.

”Sunt cele două aniversări pe care le știm: cea de la moarte și cea care ar fi fost ziua lui de naștere. Și atunci mă apuc să scriu, cu emoție, și constat de la an la an cum se vindecă o rană și descopăr lucruri noi. Am și dialoguri imaginare cu el, îi atribui întrebări și răspunsuri, pentru că am nevoie de acest reper”, a mărturisit Dana Rogoz.